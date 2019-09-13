Ищет милиция, а нашел “Ъ”

«17 сентября я буду на присяге»,— пообещал “Ъ” победивший в 3-м округе на выборах в Мосгордуму справоросс Александр Соловьев, которого, впрочем, не удалось найти ни одному СМИ. Более того, не прошедший в Мосгордуму кандидат от КПРФ Тимур Абушаев даже написал заявление в полицию по факту пропажи депутата, выразив опасения, «что его либо уже нет в живых, либо ему что-то угрожает». Помощник депутата прислал “Ъ” голосовое сообщение от господина Соловьева, а также его фото в компании ряда избранных столичных парламентариев и членов окружной комиссии.

Победивший в 3-м округе на выборах в Мосгордуму справоросс Александр Соловьев, который до сих пор не выходил на связь с представителями СМИ, подтвердил корреспонденту “Ъ” свое намерение присутствовать на присяге депутатов столичного парламента на следующей неделе.

«Простите, сейчас не могу дать полноценный комментарий. 17-го числа я буду на присяге» — такое голосовое сообщение прислал господин Соловьев корреспонденту “Ъ”.





При этом голосовое сообщение он прислал с номера своего помощника Сергея Кима, но представился в нем Александром Соловьевым. Номер господина Кима, в свою очередь, корреспонденту “Ъ” сообщил председатель совета московского отделения «Справедливой России» Александр Романович.

Напомним, интерес к победившему кандидату от «Справедливой России» Александру Соловьеву возник после его избрания, когда в СМИ стала появляться информация о фейковости его персоны. Так, например, The Bell и «Открытые медиа» сообщали, что господин Соловьев не вел избирательную кампанию, не направлял наблюдателей на участки, а был лишь «спойлером» своего тезки — кандидата от несистемной оппозиции из команды Дмитрия Гудкова, который, в свою очередь, после отказа в регистрации призывал голосовать за тезку-справоросса. Такую же рекомендацию давал избирателям и сайт «Умного голосования», запущенный Алексеем Навальным. В итоге Александр Соловьев набрал 36,5% голосов, обойдя провластного кандидата Сабину Цветкову.

Фото: личный архив Александра Соловьева

Однако после выборов эсер буквально исчез. С ним не могла связаться даже территориальная избирательная комиссия, чтобы поздравить с победой. Кроме того, как сообщал «Дождь», кандидат от КПРФ Тимур Абушаев даже написал заявление в ОВД по факту пропажи депутата и выразил опасения, что «что его либо уже нет в живых, либо ему что-то угрожает».

Позднее избранный депутат «нашелся» — 10 сентября на сайте московского отделения партии «Справедливая Россия» появился материал о встрече Сергея Миронова с ним и Магометом Яндиевым, также получившим место в столичном парламенте. В пятницу Александр Романович сообщил «Интерфаксу», что избранный от партии по 3-му округу в Мосгордуму Александр Соловьев не будет отказываться от мандата. Также господин Романович заявил, что информация о пропаже Александра Соловьева «запущена за деньги».

Торжественная присяга депутатов Мосгордумы седьмого созыва назначена на 17 сентября, первое заседание столичного парламента состоится 19 сентября, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

Елена Рожкова, Владимир Хейфец