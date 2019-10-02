Мировая торговля растеряла темп

Действие пошлин и замедление глобальной экономики привели к резкому снижению темпов роста мировой торговли товарами — прогноз Всемирной торговой организации на этот год был снижен более чем вдвое, до 1,2%. В организации указали на высокую неопределенность ситуации — как из-за торговых конфликтов, так и из-за возможных макроэкономических шоков, включая возможные последствия выхода Великобритании из ЕС. Между тем индикаторы активности в промышленности начали указывать на спад не только в Китае, где рост промышленного производства в августе оказался минимальным за 17 лет, но и в США.

Объем мировой торговли в этом году вырастет всего на 1,2%, замедлившись с 3% по итогам 2018 года, следует из обновленного прогноза ВТО. Еще в апреле 2019 года в организации ожидали прироста оборота торговли товарами на 2,6%. На 2020 год оценка была снижена менее значительно — с 3% до 2,7%, впрочем, фактические темпы прироста мировой торговли будут сильно зависеть от того, как будет развиваться торговый конфликт США и Китая. На этом фоне в 2019 году в ВТО оценивают диапазон суммарного роста экспорта в 0,5–1,6%, в следующем году вилка заметно шире — от 1,7% до 3,7%.

В первом полугодии 2019 года фактический рост торговли уже оказался крайне слабым — всего 0,6% к тому же периоду 2018 года, в том числе экспорт развитых стран вырос всего на 0,2%, развивающихся — на 1,3%, импорт развитых стран увеличился на 1,1%, развивающихся сократился на 0,4%. Слабость импорта в азиатских странах особенно негативно сказалась на крупных экспортерах промышленных товаров — таких как Япония, Германия и Италия, отмечают в ВТО. Индекс новых заказов, который рассчитывается организацией, упал с 54 пунктов в январе до 47,5 пункта в августе (значение выше 50 пунктов указывает на рост, ниже 50 пунктов — на сокращение показателя).

«Помимо прямого негативного действия пошлин, к снижению показателя ведет повышение неопределенности, в условиях которой компании откладывают решения об инвестировании, способные увеличить производительность, последствия этого распространяются и на занятость»,— отметил глава ВТО Роберто Азеведо. При этом ключевыми рисками, которые могут спровоцировать усиление спада в торговле, являются не только конфликты, но и макроэкономические шоки, в частности связанные с возможным выходом Великобритании из Евросоюза и волатильность на финансовых рынках, указывается в докладе организации.

Напомним, США и Китай собираются провести очередной раунд переговоров об условиях взаимной торговли уже на следующей неделе — сейчас американские пошлины распространяются на поставки из КНР на $362 млрд, Пекин облагает дополнительными тарифами американский импорт примерно на $120 млрд. В преддверии нового обсуждения американо-китайской торговой политики некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о планах администрации США провести делистинг китайских компаний, разместившихся на американских биржах. В Вашингтоне, впрочем, уже заявили, что не имеют подобных планов.

Пока прогноз ВТО предполагает, что экспорт стран Северной Америки в 2019 году вырастет на 1,5%, импорт — на 2,9% (тогда как для стран Азии рост поставок за рубеж составит 1,8%, а ввоз увеличится на 1,3%). Индекс деловой активности в промышленности США (ISM) в сентябре оказался рекордно низким за последние десять лет — 47,8 пункта против 49,1 пункта месяцем ранее. В то же время в Китае значение индекса менеджеров по закупкам PMI в сентябре напротив, незначительно улучшилось — до 49,8 пункта против 49,5 пункта в августе, однако фактический рост промпроизводства КНР в прошлом месяце оказался минимальным за последние 17 лет и составил 4,4%.

Татьяна Едовина