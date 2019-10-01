СМИ: в Еврокомиссию не взяли кандидата от Венгрии из-за подозрений в связях с Россией

Европарламент отклонил кандидатуру экс-министра юстиции Венгрии Ласло Трочани на пост еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства в том числе из-за его возможных связей с Россией, написала газета Politico со ссылкой на источники.

Опасения вызвало участие господина Трочани в деле об экстрадиции российских подозреваемых в Россию, хотя аналогичный запрос делали в США. Речь идет о выдаче России Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, которых обвиняли в незаконной торговле оружием. По данным “Ъ”, его осудили, но сразу освободили из-под стражи.

Глава Европарламента Давид Сассоли в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен объяснил отказ кандидату от Венгрии «неспособностью выполнять свои функции из-за конфликта интересов, обнаруженного при рассмотрении декларации о финансовых интересах», пишет Politico.

Европарламент вчера, 30 сентября, отклонил кандидатов от Румынии и Венгрии из-за конфликта интересов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о выдвижении на пост, на который претендовал господин Трочани, дипломата Оливера Вархели.

В 2017 году будучи министром юстиции Ласло Трочани рассказал о подаче в суд на Европейский совет из-за квот по распределению беженцев.

Подробнее об этом читайте в интервью “Ъ” «Мы взяли на себя смелость атаковать эту систему».

О слушаниях кандидатов в еврокомиссары — в материале “Ъ” «Не допустили до сессии».

О деле торговцев оружием, которых экстрадировали в Россию,— в публикации “Ъ” «Сделку с ПЗРК рассудили по-нагатински».