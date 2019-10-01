В Ставрополе ликвидировали нелегальный алкогольный завод

Сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с судебными приставами за 20 дней демонтировали производственное оборудование нелегального алкогольного завода в Ставрополе, принадлежавшего ООО «Протос», сообщает пресс-служба Управления РАР по СКФО.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, у компании изъяли 33 единицы производственного оборудования.

Нелегальное производство обнаружили на заводе в ходе проверки в 2015 году. Тогда с завода изъяли около 25 тыс бутылок алкоголя. После длительных судебных разбирательств суд вынес решение конфисковать и утилизировать основное технологическое оборудование ООО «Протос», которое компания использует для незаконного производства алкогольной продукции.

Сейчас нелегальная алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость направлена на уничтожение. Оборудование утилизируют путем термической и механической резки, лом продадут, а вырученные деньги будут направлены в бюджет Российской Федерации.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Протос» было учреждено в 1994 году с основным видом деятельности «производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров». Компания принадлежит Георгию Чолакидису, генеральным директором является Владимир Будагов. Выручка компании за 2018 год составила 120 тыс. руб. Убыток — 1,3 млн руб.

Дарья Голякова