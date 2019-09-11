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В Ставрополе ликвидируют нелегальный алкогольный завод

Сотрудники Росалкогольрегулирования организовали в Ставрополе мероприятия по демонтажу и вывозу на утилизацию оборудование нелегального алкогольного завода ООО «Протос» ,сообщает пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО. На утилизацию вывезут 33 единицы производственного оборудования.

Нелегальное производство обнаружили на заводе в ходе проверки в 2015 году. Тогда с завода изъяли около 25 тыс бутылок алкоголя.

Суд вынес решение конфисковать утилизировать основное технологическое оборудование ООО «Протос», которое компания использует для незаконного производства алкогольной продукции.

Дарья Голякова


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