Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти»

Акционеры «Роснефти» на внеочередном общем собрании одобрили выплату рекордных дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года — 162,6 млрд руб., сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Вчера состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании, которое одобрило выплату рекордных дивидендов. Дивиденды по итогам I полугодия составили 162,6 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года примерно на 5%»,— сказал господин Сечин (цитата по ТАСС).

По словам главы «Роснефти», суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.

Налоговые платежи компании в первом полугодии 2019 года составили более 1,8 трлн руб., что примерно на 0,2% выше показателя первого полугодия прошлого года. За первое полугодие 2019 года «Роснефть» поставила на внутренний рынок более 14 млн тонн нефтепродуктов. Повышения цен на топливо, не считая индексации, практически нет, сказал господин Сечин.

О том, сколько дивидендов выплатят российские эмитенты по итогам первого полугодия нынешнего года,— в публикации “Ъ” «Осенний доход».