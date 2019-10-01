Британские власти начали расследование против EY на фоне банкротства Thomas Cook

Совет по финансовой отчетности (FRC) Великобритании начал расследование против компании EY, которая выступала аудитором туроператора Thomas Cook, объявившего о банкротстве на прошлой неделе.

Регулятор намерен выяснить, как так вышло, что EY заверила в сентябре годовую финансовую отчетность британского туроператора, отметив, что компания сможет продолжить свое существование в течение ближайших 12 месяцев. На прошлой же неделе стало очевидно, что это не так. При этом еще в мае EY, комментируя тогдашнее соглашение туроператора о привлечении финансирования на 900 млн фунтов, говорила о «высокой степени неуверенности в том, что компания сможет продолжить свое существование».

Ранее СМИ сообщали, что FRC может начать проверку и в отношении PwC, которая выступала в качестве аудитора Thomas Cook с 2008 по 2017 год.

О банкротстве старейшего в мире туроператора читайте в материале «Thomas Cook завершил круиз».

Кирилл Сарханянц