«Благодаря США в истории мировой дипломатии начинается новая эпоха»

Публикация переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа возможна лишь в случае обоюдного согласия, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также добавил, что публикация стенограммы разговора президентов США и Украины является внутренним делом этих государств, но подобное в дипломатической практике встречается нечасто. Обозреватель "Ъ" Максим Юсин задумался о том, какие последствия Ukrainegate может иметь для Украины, Владимира Зеленского и мировой дипломатии в целом.

Визит Владимира Зеленского в США, завершившийся на прошлой неделе, стал для украинского президента имиджевой катастрофой. Его долгожданная встреча с Дональдом Трампом, общение с бизнесменами и журналистами, выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, — все рассматривалось с единственной точки зрения: под углом накрывшего Америку Ukrainegate.

Первой жертвой этого скандала стал Зеленский. Ничуть не заботясь о том, как ударит по репутации украинского лидера публикация его беседы с Трампом, американцы без колебаний пошли на этот шаг. И, судя по невнятным заявлениям на этот счет, Киев, видимо, был поставлен перед свершившимся фактом. Зеленский признался, что был убежден: американцы опубликуют только то, что сказал Трамп, но отнюдь не слова его собеседника. Но имидж президента Украины — это последнее, о чем сейчас заботится Белый дом. В итоге и зарубежные партнеры Киева, и избиратели Зеленского увидели, как беспомощно и подобострастно ведет беседу с Трампом молодой президент, как униженно льстит ему, как фактически ябедничает на лидеров Германии и Франции — ключевых государств Евросоюза.

Все это выглядит очень некрасиво. И все попытки оправдаться, которые предпринимают сейчас украинские послы в Берлине и Париже, не имеют смысла — и у немцев, и у французов горький осадок от этой истории останется. Выводы, не сомневаюсь, будут сделаны.

Но гораздо более серьезные выводы предстоит сделать не по поводу Украины, а по поводу Соединенных Штатов. И не только немцам и французам, а всем международным партнерам Вашингтона. Американский истеблишмент показал, что в пылу внутриполитической борьбы для него нет ничего святого, что никакие союзнические отношения в расчет им не принимаются, что Вашингтону наплевать, какой побочный эффект будет иметь для того или иного иностранного лидера публикация беседы, для этого не предназначавшейся. Благодаря США в истории мировой дипломатии начинается новая эпоха.

Такие понятия, как конфиденциальность, доверительность теряют смысл.

Получается, что любая беседа с любым американским официальным лицом может стать достоянием гласности.

То, в чем обвиняли сайт WikiLeaks — публикация секретных документов, — сегодня с упоением проделывают американские конгрессмены. Войдя во вкус, они уже требуют расшифровки бесед Трампа с Владимиром Путиным и другими зарубежными лидерами — вдруг президент США заявил им нечто такое, что тянет на импичмент?

Как вести себя в этой ситуации иностранным партнерам Вашингтона? Путь один — свести диалог с американскими собеседниками к банальным, безобидным фразам, общаться в стиле официального пресс-релиза, где все формулировки выверены и приглажены. Договориться о чем-то серьезном в таких условиях практически невозможно. Но кого в Вашингтоне это сейчас волнует? И так будет продолжаться до тех пор, пока американский политический класс не переболеет нынешней шпиономанией, пока не закончится охота на ведьм, пока не уйдет с политической сцены Трамп, взбаламутивший и изменивший до неузнаваемости, как он и обещал, «вашингтонское болото».

Но, кстати, нет уверенности, что даже с уходом Трампа все вернется на круги своя. Если опробованный метод — дискредитация политика путем публикации его конфиденциальных бесед — окажется эффективным, где гарантия, что его не возьмут на вооружение в иных обстоятельствах с иными действующими лицами? Возможно, этот специфический метод станет своего рода визитной карточкой американской дипломатии.