Венчурный фонд АФК «Система» вместе с Tencent вложился в британский стартап SenSat

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema_VC вместе с партнерами вложил $10 млн в британский стартап SenSat, сообщили в пресс-службе фонда. Лидером инвестраунда А стал китайский интернет-гигант Tencent, сумма вложений самой Sistema_VC не уточняется.

SenSat занимается созданием цифровых копий физических объектов реального мира для инфраструктурных проектов. «Используя обновляемые в режиме реального времени наборы данных и алгоритмы ИИ, компания создает точные и актуальные копии объектов в машиночитаемом формате»,— заявили в Sistema_VC. Созданные модели помогают разработчикам инфраструктурных проектов принимать более обоснованные решения и проводить точный анализ.

Пока у британского стартапа нет российских клиентов, но компания «видит российский рынок как одну из целевых географий в будущем при поддержке Sistema_VC», добавили в пресс-службе фонда.

В мае 2018 года Sistema_VC вместе с партнерами инвестировал $2,5 млн в базирующийся в Москве и Калифорнии стартап TraceAir. Он разрабатывает софт для автоматизации процессов в строительстве.