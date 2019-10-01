Пожар на плавбазе у Курил потушен спустя неделю после возникновения

Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане возле Итурупа ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск». «Плавбаза готовится к переходу»,— заявили там. Возгорание произошло в ночь на 24 сентября.

С плавбазы были эвакуированы 363 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца. Судовладелец — приморская компания «Дальморепродукт».