С плавбазы «Петр Житников» у острова Итуруп эвакуировано 363 человека из-за пожара

С плавучей базы «Петр Житников», которая вечером 23 сентября загорелась в Тихом океане у острова Итуруп, эвакуировано 363 человека, сообщает ТАСС. На борту остается «аварийная партия» из 56 человек, которые продолжают бороться с огнем. В консервном цехе судна распространился пожар площадью 200 кв. м.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, что пожар ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал. Позже выяснилось, что после локализации пожар перешел на соседние помещения, и тушение продолжается. На место ЧП прибыл сторожевой корабль погранвойск, еще несколько спасательных судов находится в пути.

Как уточняется, 173 человека эвакуировали рыболовецким судном и доставили на плавбазу «Всеволод Сибирцев», 42 человека доставили на плавзавод «Залив Восток», а 148 человек сейчас находятся на борту рыболовецкого судна «Юпитер». Всего на базе находилось около 400 человек. Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко сообщал, что около 154 эвакуированных моряков разместят в общежитии «Гидростроя» на острове Итуруп, около 50 человек будет расположено в шикотанской больнице, 20 — в дежурной смене пожарной части, а оставшиеся — в спортивном комплексе «Шикотан-арена», где им выделят раскладушки, матрасы, спальные мешки и постельные принадлежности.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку безопасности мореплавания и обстоятельств проведения спасательной операции.