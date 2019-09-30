Анжелика Сидорова прыгнула выше головы

Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Эта медаль стала первой для российской команды на турнире в столице Катара. В своей заключительной, третьей, попытке 28-летняя спортсменка из Москвы взяла рекордную для себя высоту в 4,95 м, опередив американку Сэнди Моррис, с которой в случае и ее удачи победу пришлось бы разделить. Бронза — у гречанки Катерины Стефаниди (4,85 м).

Анжелика Сидорова, провалившаяся на двух предыдущих чемпионата мира в Пекине-2015 и Лондоне-2017, подошла к чемпионату мира в Дохе в роли одного из фаворитов. Минувшим летом выше москвички (4,86 м) не прыгал никто, поэтому было понятно, что на этот раз медаль от нее никуда не денется. Вопрос — какая?

Россиянка и американская прыгунья Сэнди Моррис с первой попытки последовательно брали 4,50 м, 4,80 м, 4,85 м и 4,90 м. Планку на 4,95 м Сидорова взяла с третьей попытки, Моррис прыгнула неудачно и осталась второй. Бронза досталась гречанке Катерине Стефаниди (4,85 м). Напомним, что знаменитая предшественница новой чемпионки двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная «летняя» чемпионка мира и 28-кратная рекордсменка мира Елена Исинбаева (в 2009 году в Цюрихе россиянка прыгнула на 5,06 м) свое последнее золото завоевала на чемпионате мира 2013 года в Москве с результатом 4,89 м. «Они с тренером Светланой Абрамовой молодцы, достойная победа. Приятно было смотреть. Очень за них рада»,— цитирует Елену Исинбаеву ТАСС. А вот Светлана Абрамова попросила журналистов не сравнивать свою подопечную с Еленой Исинбаевой, подчеркнув, что у каждой из них свой путь. К слову, прежними высшими достижениями Анжелики Сидоровой были победы на чемпионатах Европы — летнем в 2014 году и помещении в 2015-м.

Сама победительница вспоминает, что отдавала себе отчет: возьмет в третьей попытке планку — станет чемпионкой мира. «Вот он шанс, который нужно использовать,— сказала она в тот момент себе.— В противном случае будет перепрыжка, а сил уже оставалось совсем мало. Либо сейчас, либо никогда. Тренер сказала мне: "Я на 100 процентов уверена, что ты можешь. Иди — и прыгай"».

После чемпионата мира-2017 в Лондоне Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не учитывать российскую команду в медальном зачете, так что золото Анжелики Сидоровой на положение России в общекомандном зачете в Дохе не повлияло.

Вера Мухина