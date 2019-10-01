Россия поднялась за счет Сьерра-Леоне

Консалтинговая компания Henley & Partners обновила во вторник свой индекс паспортов, который ранжирует их по предоставляемой свободе перемещения. Россия, которая за первые шесть месяцев года потеряла в сухом остатке четыре балла, в третьем квартале поднялась на три строчки в индексе за счет заключения безвизового соглашения со Сьерра-Леоне. Теперь Россия занимает 48-е место, а ее граждане могут посещать 117 стран без визы.

Лидерами индекса паспортов от Henley & Partners, который оценивает их по количеству стран безвизового въезда, по итогам третьего квартала этого года стали Япония и Сингапур. Они же лидировали и в предыдущей версии индекса, только теперь обладатели паспортов этих двух стран могут посещать без необходимости оформления визы не 189, а 190 стран.

Первая пятерка индекса не претерпела изменений. Все входившие в нее страны синхронно прибавили по одному новому безвизовому направлению. Перемещения отдельных стран по первой десятке рейтинга стали следствием того, что некоторые государства, входящие в Шенгенскую зону, заключили соглашение со Сьерра-Леоне, которое позволяет европейским гражданам получать визу африканского государства сразу по прибытии. В итоге Швейцария опустилась на одну строчку в индексе и теперь занимает шестое место. Чехия, обретя сразу двух новых безвизовых партнеров, поднялась на седьмое. Новая Зеландия, прибавив те же два балла, теперь единолично занимает восьмую строку.

Правительство Сьерра-Леоне недавно ослабило требования для въезда иностранных граждан, чтобы стимулировать развитие туризма. Среди новых безвизовых партнеров страны «львиных гор» оказалась и Россия. Российский паспорт, ослабевавший в течение первого полугодия — минус четыре балла за шесть месяцев,— по итогам третьего квартала поднялся сразу на три строки в индексе.

Теперь Россия занимает 48-е место, а ее гражданам доступны 117 направлений безвизового посещения. «Показатели стран-соседей России существенно не изменились. За три месяца количество безвизовых стран в Республике Беларусь, Казахстане, Украине, Азербайджане не изменилось. Граждане Грузии получили безвизовый доступ на Сент-Китс и Невис, и теперь Грузия занимает 50-е место в рейтинге»,— отмечают в Henley & Partners.

Замыкают индекс паспортов Сирия, Ирак и Афганистан, имеющие в своем активе 29, 27 и 25 баллов.

Кирилл Сарханянц