Болтон считает, что КНДР не откажется от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия в нынешних условиях, заявил бывший советник президента США Джон Болтон. Экс-советник считает, что США — единственная страна в мире, которая может остановить распространение ядерного оружия, однако она должна начать действовать до того, как станет слишком поздно, сообщает The Washington Post.

«Я не думаю, что северокорейцы когда-либо добровольно сдадутся. Нет оснований верить обещаниям режима»,— сказал господин Болтон. Он добавил, что США должны прекратить фокусироваться на саммитах с Ким Чен Ыном и придерживаться более жесткого подхода, предусматривающего возможную смену режима и даже военные силы, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу.

Выступление господина Болтона стало первым после того, как президент США Дональд Трамп уволил его с поста советника по национальной безопасности. Причиной такого шага глава Белого дома назвал «значительные разногласия» по ряду вопросов.

Подробности — в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».