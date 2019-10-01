Слащева из «Союзмультфильма» стала врио гендиректора киностудии им. Горького

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назначена временно исполняющей обязанности (врио) генерального директора киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, сообщило Росимущество.

«По решению совета директоров студии Горького Юлиана Слащева была назначена врио гендиректора»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства (цитата по ТАСС).

Росимущество отметило, что кандидатура госпожи Слащевой была одобрена с учетом позиции Минкульта.

Напомним, гендиректор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность в сентябре этого года. Он возглавлял организацию в течение десяти лет.

По словам собеседников «Ведомостей», его работой был недоволен Минкульт. Вопросы к киностудии также были у совета директоров. Одной из причин недовольства было затягивание сроков производства фильмов, которые получили финансирование от государства.