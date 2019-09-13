Глава киностудии имени Горького ушел в отставку

Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника. Представитель Минкульта подтвердил эту информацию и уточнил, что заявление об уходе уже принято.

Сергей Зернов возглавлял организацию в течение десяти лет. По словам собеседников издания, его работой был недоволен Минкульт. Вопросы к киностудии также были у совета директоров. Взять комментарий у самого господина Зернова «Ведомостям» не удалось.

По словам собеседников газеты, мощности студии устарели и их нужно срочно модернизировать. Инвестиционная программа, однако, не исполняется — это и есть основная претензия к главе киностудии. Сам он считал, что сделал все, что можно было в текущих условиях, рассказал знакомый господина Зернова.

Еще одна причина недовольства — затягивание сроков производства фильмов, которые получили финансирование от государства. Прежде всего — мультфильма «Суворов» о русском полководце Александре Суворове, пояснил один из источников. Его съемки начал «Союзмультфильм» в 2013 году. В 2017 году из-за недостатка собственных мощностей он передал субподряд киностудии имени Горького. Премьера ожидается только в 2020 году.