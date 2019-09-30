РФС создал департамент защиты игр от договорных матчей

В Российском футбольном союзе (РФС) организован департамент защиты игры, в обязанности его сотрудников вошли профилактика и предупреждение договорных матчей, говорится в сообщении на сайте союза.

«В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение — департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка»,— сказано в сообщении.

Руководителем департамента назначен советник президента РФС Олег Железнов.

Это стало реакцией на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по делу о договорном матче, состоявшемся в середине мая в первенстве Профессиональной футбольной лиги между командами «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) и «Черноморец» (Новороссийск).

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Договорным матчам выделят свою структуру».