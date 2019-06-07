Договорным матчам выделят свою структуру

Российский футбольный союз (РФС) создаст специальную структуру, которая займется мониторингом и пресечением договорных матчей. Кроме того, РФС намерен ужесточить ответственность за участие в таких играх и их организацию. Это стало реакцией на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, по делу о договорном матче, состоявшемся в середине мая в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) и «Черноморец» (Новороссийск). КДК подтвердил обоснованность появившихся ранее в издании «Спорт день за днем» сообщений о том, что в этой встрече игроков «Черноморца» финансово стимулировали представители другой команды. В итоге главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова дисквалифицировали на год. Три защитника «Черноморца» получили по три года дисквалификации. На год от футбола отстранен и генеральный директор еще одной команды ПФЛ, «Урожай» Дмитрий Градиленко.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение по скандальному матчу «Чайка»—«Черноморец» который состоялся 13 мая в рамках первенства ПФЛ (третий по силе дивизион российского футбола) и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. КДК пришел к выводу, что игра носила неспортивный характер. В частности, как сообщил глава КДК Артур Григорьянц:

«В день матча в ходе проведения установочного совещания главным тренером "Черноморца" Хазретом Дышековым было сделано объявление своим игрокам о том, что генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко предложил Дышекову 500 тыс. руб. за победу над "Чайкой"».





«По словам игроков и тренера, средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над "Чайкой"»,— сказал господин Григорьянц.

Упомянутый клуб «Урожай» конкурировал с «Чайкой» за первое место в зоне Юг и был заинтересован в том, чтобы «Чайка» потеряла очки. Отметим, что в итоговой турнирной таблице «Чайка» на три очка обошла «Урожай», но в РФС еще не определились с тем, признавать ли исход вышеозначенного скандального матча.

«Черноморец», как уже было сказано, встречу проиграл, но тут в дело вступил уже Дмитрий Градиленко, заявивший, что матч «Чайка»—«Черноморец» был договорным. Возмущение господина Градиленко, похоже, вызвало то, что его предложение было кем-то перебито уже по ходу игры. В итоге «Черноморец», вместо того чтобы стараться отнять у соперника очки, сдал ему матч. По версии КДК, подкрепленной в ходе расследования, многие фигуранты которого проходил проверку на полиграфе, подкуплены были сразу три игрока задней линии «Черноморца»: Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислав Резников. Якобы им были обещаны неким неустановленным лицом от 1 млн до 2 млн руб. за сдачу матча. Как отметил господин Григорьянц, именно три названных игрока фактически сдали матч. По словам главы КДК, они свою вину не признают, от проверки на полиграфе отказываются. Однако другие футболисты «Черноморца» утверждают, что именно Юдин, Пуляев и Резников должны были получить деньги.

В результате КДК постановил, что Хазрет Дышеков и Дмитрий Градиленко должны быть дисквалифицированы на год за попытку воздействия на результат спортивного матча. Юдин, Пуляев и Резников, как лица, осуществившие сдачу игры, получили по три года дисквалификации.

В РФС отметили, что случившееся приведет к усилению борьбы с договорными матчами. В частности, по словам президента РФС Александра Дюкова «будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей».

«Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат»,— отметил также президент РФС.

«Но расследование еще не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД»,— приводит слова господина Дюкова ТАСС.

Арнольд Кабанов