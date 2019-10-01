Гроссмейстеры разбирают путевки в Екатеринбург

Вчера в Ханты-Мансийске ничьей в партии между азербайджанцем Теймуром Раджабовым и китайцем Дин Лижэнем стартовал финальный матч Кубка мира по шахматам. Оба его участника уже завоевали путевки на кандидатский турнир, который определит соперника норвежца Магнуса Карлсена в поединке за титул чемпиона мира.

Теймуру Раджабову и Дин Лижэню еще предстоит сыграть друг с другом как минимум три партии, чтобы выявить победителя Кубка мира (если счет по их итогам останется ничейным, то за «классической» частью последуют партии в быстрые шахматы и блиц). Но на самом деле оба уже завоевали ценный приз. Кубок мира — важная составная часть отбора на кандидатский турнир. Он состоится весной будущего года в Екатеринбурге и определит гроссмейстера, который будет соперничать с Магнусом Карлсеном в главном в шахматах событии — чемпионском матче. Пропуск на кандидатский турнир получат восемь игроков. Две путевки были выделены именно на Кубок мира — для его финалистов.

Ханты-мансийский турнир получился не слишком удачным для российских шахматистов. Дальше всех прошли Александр Грищук и Никита Витюгов — они сошли в четвертьфинале. Но шансы на то, что российские представители в Екатеринбург попадут, все-таки остаются не такими уж маленькими.

На данный момент известны три участника кандидатского турнира (помимо Теймура Раджабова и Дин Лижэня это проигравший Магнусу Карлсену в предыдущем чемпионском матче в 2018 году американец Фабиано Каруана). На кону пять вакантных путевок.

Две из них будут розданы по итогам серии Гран-при. В ней состоялись два турнира из четырех (каждый из заявленных шахматистов выступает только в трех). И Грищук, победитель стартового, сейчас лидирует в серии вместе с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым: они имеют по десять очков. А на балл от этого тандема отстает соотечественник Грищука Ян Непомнящий. При этом очень серьезная угроза позициям россиян исходит, пожалуй, лишь от француза Максима Вашье-Лаграва. У него восемь очков, и он выступит в отличие от конкурентов не в одном из оставшихся турниров, а в двух.

Путевка, которая полагается лучшему по рейтингу в текущем сезоне, России вряд ли достанется: лидером в этой номинации среди еще не проникших на кандидатский турнир является голландец Аниш Гири, а Ян Непомнящий занимает четвертое место. Grand Swiss Tournament — состязания по швейцарской системе, внедренные Международной шахматной федерацией (FIDE) в чемпионский цикл,— слишком непредсказуем. Теоретически непредсказуем выбор и обладателя wild card, последней путевки. Но тут как раз есть основания думать, что России в случае чего она перепадет. Wild card выдают организаторы, и часто они помогают своим.

Алексей Доспехов