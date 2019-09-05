Нажми на кнопку — оформишь ДТП

Правительство представило два новых способа оформления мелких аварий без участия ГИБДД. Первый — с помощью мобильного приложения, которое должно заработать уже с 1 ноября. Второй — с помощью установленного в машине «технического устройства», которое фиксирует удары, ускорения и замедления, направляя данные страховщику через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Правительство опубликовано постановление №1108, содержащее «правила предоставления страховщику» информации о ДТП и требования к «техническим устройствам», которые эти данные передают.

Еще в 2014 году в законе об ОСАГО была предусмотрена возможность оформить мелкую аварию в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области без участия инспектора по «безлимитному» европротоколу (с ущербом для автомобиля до 400 тыс. руб.). В таких случаях обстоятельства ДТП фиксируются «техническим средством контроля», которое записывает все, что происходит с машиной, и передает страховщикам, чтобы те могли реконструировать обстоятельства происшествия. Требования к приборам закрепили постановлением правительства, но ни одного подобного устройства на рынке так и не появилось. В 2017 году в закон внесли поправки, позволяющие оформить ДТП европротоколом уже с помощью мобильного приложения (будет доступно пользователям портала госуслуг). Само приложение под названием «Помощник ОСАГО» готовит к выпуску Российский союз автостраховщиков (РСА), оно будет доступно с 1 ноября, пообещали в правительстве РФ.

Согласно постановлению №1108 приборы должны соответствовать ГОСТу 57484 2017 года, в частности, иметь встроенный GSM-модем, антенну, акселерометр для замера ускорений и замедлений в трех плоскостях (измеряет силу и направление удара при ДТП), аккумулятор, а также две кнопки — «Европротокол» (для мелких аварий) и «Экстренный вызов» (для серьезных ДТП с ранеными). Допускается вариант, когда обе функции совмещены в одной кнопке.

Водителю необходимо в течение 10 минут после происшедшей мелкой аварии нажать кнопку, после чего система ЭРА-ГЛОНАСС передаст сведения страховщикам.

Если же водитель намерен использовать приложение, ему дадут час на сбор и передачу информации. Страховщикам в этом случае передается вся информация с портала госуслуг (ФИО, паспортные данные и т. д.), а также дата, время, координаты, фотографии ДТП.

Как пояснил “Ъ” главный конструктор АО ГЛОНАСС Михаил Кораблев, приборы от отечественных компаний для фиксации аварии уже существуют, но еще не прошли «процедуру подтверждения соответствия». «Теперь значительно упростится процедура оформления мелких ДТП,— уверен господин Кораблев.— Ведь теперь узаконены технические средства фиксации мелких ДТП. Разработчики очень ждали этого постановления».

По словам господина Кораблева, теперь нужно внести изменения в техрегламент о безопасности транспортных средств, чтобы устройства, соответствующие новому ГОСТу, ставили на машины с конвейера. Напомним, сейчас на новых авто уже устанавливают устройства фиксации ДТП и связи с оператором ЭРА-ГЛОНАСС (сейчас уже насчитывается 4,2 млн машин, оснащенных такими устройствами), но они при мелких ДТП не срабатывают. «Новое постановление правительства является важным шагом в организации применения технических средств,— считают в РСА.— Оно дает возможность производителям готовиться к производству устройств, а страховщикам готовиться к использованию зафиксированных с их помощью данных при рассмотрении заявлений потерпевших».

«Автомобилисты не готовы платить за устройство, которое когда-нибудь, возможно, понадобится им для упрощенного оформления аварии,— говорит гендиректор UBI Technologies (международные решения по страховой телематике) Игорь Хереш.— Тем более что оформление ДТП с помощью "технического устройства" — это опция, а не обязанность. По этой причине нет рынка для сбыта таких приборов, а, значит, и производителям "железа" он не интересен. По этой же причине автопроизводители не готовы инвестировать в установку этих приборов в новые машины. О потенциале рынка можно будет говорить только после того, как закон об ОСАГО разрешит страховщикам давать скидку за аккуратное вождение, которое будет определяться с помощью телематических устройств».

Иван Буранов