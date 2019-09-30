Мосгорсуд увидел в публикациях СМИ по делу Устинова травлю судьи

Мосгорсуд считает, что некоторые публикации СМИ с критикой судебной системы в связи с делом актера Павла Устинова можно рассматривать как вмешательство в правосудие и травлю судьи Алексея Криворучко. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова отметила, что «рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс».

По словам госпожи Солоповой, эти публикации «содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи». «Содержание публикаций следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия»,— цитирует ее ТАСС.

Чем известен судья Алексей Криворучко Читать далее

Ульяна Солопова отметила, что некоторые авторы «полагают возможным высказывать грубые суждения о законности вынесенного судебного акта, оценивать содержащиеся в материалах дела доказательства вне процессуальных рамок и основываясь лишь на собственных представлениях о происшедшем». Пресс-секретарь суда допустила, что они не всегда компетентны высказывать такое мнение, так как у них для этого нет необходимых знаний.

Напомним, Тверской суд 16 сентября приговорил фигуранта «московского дела» к трем с половиной годам лишения свободы за вывих плеча росгвардейца во время несанкционированной акции протеста 3 августа. В его поддержку выступили многие общественные и культурные деятели. Сам обвиняемый утверждал, что попал на акцию протеста 3 августа случайно и при задержании не оказывал сопротивления.

Что известно об актере Павле Устинове Российские деятели культуры выступили в защиту Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа. Что известно о начинающем актере — в материале “Ъ”. Читать далее

30 сентября суд изменил приговор Павлу Устинову с реального срока лишения свободы на год условно с испытательным сроком в течение двух лет. Защита намерена обратиться в квалификационную коллегию судей с жалобой на вынесшего приговор судью Тверского суда Алексея Криворучко.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Актер отпущения».