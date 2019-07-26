«Русал» и «Юнипро» идут на мировую

Структуры «Русала» готовы пойти на заключение мирового соглашения с генкомпанией «Юнипро» и регуляторами энергорынка в споре, связанном с платежами по аварийному энергоблоку на Березовской ГРЭС. Энергетики считают, что удовлетворение исков «Русала» создавало опасный прецедент и создало угрозу работе рынка. Конфликт достиг уровня вице-премьера Дмитрия Козака, который в начале июля поручил урегулировать спор «без судов». По данным “Ъ”, предварительно стороны договорились о том, что «Юнипро» компенсирует «Русалу» часть трат, а металлурги откажутся от притязаний на разрыв обязательных инвестконтрактов.

«Русал» пойдет на уступки в судебном споре с «Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper), «Системным оператором» (СО, диспетчер энергосистемы), «Советом рынка» (регулятор энергорынка) и его структурой АТС. Братский алюминиевый завод (БрАЗ) «Русала» 25 июля предложил урегулировать спор мирным путем, хотя ранее просил суд расторгнуть обязательный инвестконтракт со сгоревшим в 2016 году третьим энергоблоком Березовской ГРЭС «Юнипро», а также взыскать с компании 174,3 млн руб. После этого Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отложил рассмотрение иска к «Юнипро» до 2 октября.

Суды рассматривают еще три аналогичных судебных иска — от «Русал Энерго» (следующее заседание 30 июля), Новокузнецкого (заседание 28 августа) и Саяногорского (13 августа) алюминиевых заводов. Общая сумма требований по всем четырем искам — 385,9 млн руб. Ранее суды не поддержали иск БрАЗа, но удовлетворили иски Новокузнецкого и Саяногорского заводов.

Новый энергоблок на Березовской ГРЭС (800 МВт) сгорел в феврале 2016 года. Он был построен по договору на поставку мощности (ДПМ), который заключается с крупными потребителями для гарантий возврата инвестиций в строительство новых энергоблоков. Эта конструкция обязательна для всех участников энергорынка и считается неразрывной. После вывода в ремонт и до внеплановой аттестации блок получал плату за мощность, пусть и усеченную (7%), потом перестал. За девять месяцев простоя потребители переплатили 950 млн руб. После претензий потребителей в июне 2017 года ФАС возбудила дело против «Юнипро», заподозрив компанию и «Системного оператора» в сговоре с целью затягивания аттестации и тестирования энергоблока, что и привело к переплатам. Это разбирательство с ФАС также завершилось подписанием мирового соглашения. Ситуация не устроила «Русал», который самостоятельно пошел в суды с намерением оспорить переплаты.

Как говорят собеседники “Ъ”, знакомые с позициями сторон, «Русал» и «Юнипро», вероятно, будут договариваться о мирном урегулировании и по другим судебным искам.

«Договориться без судов» поручил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с участниками спора 10 июля. Параметры мирового соглашения еще не определены, но общая схема, по словам собеседников “Ъ”, будет следующей: «Юнипро» частично или в полном объеме все же выплатит компенсацию структурам «Русала»; металлурги, в свою очередь, откажутся от претензий на разрыв ДПМ. Риски разрыва обязательного инвестконтракта, по мнению генкомпаний и регуляторов, создают опасный прецедент, после которого любой потребитель сможет лишить права на оплату мощности и другие энергоблоки, находящиеся в ремонте.

В «Русале», «Юнипро» и «Совете рынка» дополнительных комментариев не дали, в СО сообщили, что допускают заключение мирового соглашения по иску БрАЗа.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт замечает, что, даже если другие потребители попробуют теперь подать свои иски к «Юнипро», прецедент «Русала» отнюдь не гарантирует им удовлетворения претензий, а «может лишь быть принят во внимание». При этом в перспективе риски разрыва договоров ДПМ будут зависеть от содержания и условий мирового соглашения «Русала» и «Юнипро», «но в отсутствие законодательных изменений и неоднозначности судебной практики в целом такие риски можно назвать невысокими», полагает господин Иккерт.

Татьяна Дятел