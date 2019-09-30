Гордеев поручил проработать вопрос несоответствия этикеток продуктов их свойствам

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу и Роскачеству проработать вопрос изменения техрегламента о маркировке пищевой продукции, чтобы исключить обман покупателей. По действующим нормам производители могут использовать надписи «ключевая вода», «горный мед», «целебный продукт», «натуральный» или «традиционный», не подтверждая эти свойства, сообщает РБК со ссылкой на Роскачество.

Поручение было направлено для проработки в Минсельхоз после письма руководителя Роскачества Максима Протасова вице-премьеру. В своем обращении господин Протасов привел в пример термин «природная питьевая вода», которая по техрегламенту должна быть сертифицирована, но при этом не существует методики, которая устанавливала бы, что вода действительно взята из природных источников. Господин Протасов предложил обязать производителей документально доказывать указанные свойства продукта. Минпромторг совместно с Росстандартом уже прорабатывают письмо директору департамента агропромышленного комплекса правительства с просьбой рассмотреть предложение по внесению изменений в техрегламент, сообщил РБК представитель министерства.

Ранее Национальный союз производителей молока попросил Минсельхоз вывести из «молочного» техрегламента продукты с заменителем молочного жира. Такие изменения позволят лишить дешевые сырные продукты, маргарины и спреды права на льготный НДС в 10%. В настоящий момент регламент включает определение молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не более 50%, для которых действуют специальные требования к маркировке. Их производители обязаны использовать определение «молокосодержащие с заменителем молочного жира» и указывать информацию о наличии растительных масел на этикетке с января текущего года.

Подробности — в материале “Ъ” «Молоку жирно не будет».