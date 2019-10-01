Прессе спишут тиражи

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по поддержке печатных СМИ. Среди них — «стабилизация цен» на бумагу, которая, по мнению участников рынка, может обернуться снижением ввозной пошлины на сырье для журналов. Другая мера, о которой давно просили в отрасли,— увеличение доли разрешенного списания непроданных экземпляров — позволит увеличить прибыль, рассчитывают издатели.

Правительство до 1 ноября подготовит предложения для поддержки печатных СМИ, следует из перечня поручений по итогам встречи Владимира Путина с руководителями российских печатных СМИ 20 февраля 2019 года. Речь, в частности, идет о «стабилизации цен» на бумагу на внутреннем рынке и повышении порога разрешенного при налогообложении списания тиража с 10% до 30%, следует из данных на kremlin.ru.

Об этих мерах издатели просят уже несколько лет. Как ранее оценивали в Союзе предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП, по сравнению с ценами 2014 года офсетная бумага подорожала на 57%, мелованная — на 46%, газетная — почти на 70%. У Минкомсвязи аналогичные данные по росту, сообщил “Ъ” замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. При этом ежегодный рост отпускных цен на бумагу напрямую от производителей не превышает инфляцию, а более интенсивный рост конечных цен может быть вызван действиями перекупщиков, считает он.

Рост цен на бумагу был вызван падением рубля, а также подорожанием целлюлозы на мировом рынке, в связи с чем комбинаты стали поставлять сырье и газетную бумагу за рубеж и подняли цены на внутреннем рынке. Ранее в союзе, в частности, просили введения постоянной ввозной таможенной пошлины в размере 5% на мелованную журнальную бумагу. По словам участников рынка, сейчас пошлина может составлять до 10%. В разное время, начиная с 2010 года, пошлину несколько раз снижали до 5%, но на временной основе, в связи с чем отмечался переток заказов из-за рубежа в Россию, отмечали в ГИПП. На остальные виды бумаги пятипроцентные пошлины уже действуют постоянно.

Регулирование цен на бумагу, по мнению гендиректора ИД «Аргументы и факты», президента СППИ ГИПП Руслана Новикова, «менее реалистичная история» из всех перечисленных мер в перечне поручений, так как «предложение каких-то заградительных пошлин — не рыночный инструмент, а введение субсидий для производителей бумаги — нелогично». Самой вероятной мерой было бы обнуление ввозных пошлин на журнальную бумагу, говорит он, уточняя, что союз будет готовить отдельные предложения по поручениям.

Исполнительный директор полиграфического комплекса «Пушкинская площадь» Михаил Баков также считает наиболее реальной мерой по господдержке производителей снижение или отмену пошлины на журнальную бумагу. «Сейчас эта пошлина создает преференцию для зарубежных типографий»,— говорит он. Проконтролировать возможные субсидии для отечественных производителей, которые до 85% офсетной бумаги сейчас продают за рубеж, будет сложно, наиболее логично было бы при выделении субсидий покрывать расходы на рост цен у потребителей бумаги — издателей и типографий, полагает Михаил Баков.

Повысить порог разрешенного при налогообложении списания тиража до 30% также ранее предлагал союз. Сейчас в состав расходов издательства могут включать списанную печатную продукцию на сумму, не превышающую 10% стоимости непроданного тиража, остальная ее часть относится к внереализационным доходам и подлежит обложению налогом на прибыль. «Существующие на бумаге и практически неприменимые в жизни 10% приводят к раздуванию балансов издательств и создании прибыли, которой в действительности нет. Во всем мире этот показатель составляет около 40–50%»,— говорит президент издательского дома «Лев» Лев Елин. Увеличение разрешенных списаний позволит издателям, которые работают по розничной модели без рекламных доходов, нарастить прибыль до 10%, прогнозирует Руслан Новиков.

Валерия Лебедева