Печать сокращения

Число сотрудников печатных газет и журналов в России к 2023 году сократится в 1,7 раза к уровню 2018 года, до 157 тыс. человек, прогнозируют исследователи. Потерю рабочих мест лишь частично восполнят онлайн-издания, которые по совокупному штату почти сравняются с печатными. Сами же издатели уверены, что основные сокращения в редакциях уже завершены и дальше зарплатный фонд можно снижать только автоматизацией и переводом на аутсорсинг непрофильных задач.

По итогам 2018 года в российских печатных СМИ работали 273 тыс. человек, в 2019 году это число сократится на 24%, до 208 тыс., а по итогам 2023 года — в 1,7 раза по отношению к 2018-му, до 157 тыс. человек, говорится в имеющемся у “Ъ” исследовании Института цифровых трансформаций и исследований экономических трендов (основан в 2018 году, научный руководитель и один из инвесторов — Игорь Диденко, до начала 2019 года входивший в совет директоров ИД «Аргументы недели»). Потерянные рабочие места частично заместят интернет-СМИ: количество занятых в онлайн-медиа, включая блогеров, в 2018 году оценивается в 101 тыс. человек, в 2019 году оно вырастет на 10%, до 113 тыс., а к 2023 году достигнет 154 тыс.

Причинами грядущего сокращения рабочих мест в печатных СМИ аналитики называют «распространение мобильного интернета, крах системы дистрибуции прессы, снижение популярности подписки на фоне распространения бесплатного, пусть и менее качественного контента». Сами издатели считают, что уменьшение числа рабочих мест будет вызвано скорее закрытием части СМИ, чем сокращениями в действующих. По данным Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП), за последние пять лет количество зарегистрированных Роскомнадзором печатных СМИ сократилось почти на 21%, с 63,5 тыс. до 50,5 тыс.

Данные онлайн-ресурса Headhunter при этом не говорят о падении спроса на сотрудников в масс-медиа. Количество вакансий в сегменте в июле 2019 года составляет 7,1 тыс. штук, в июле 2018 года было размещено почти столько же. Новые рабочие места в СМИ, которые появляются в связи с расширением онлайн-каналов, компенсируют высвобождение ресурсов в печатных версиях, полагают в Headhunter.

У тех печатных СМИ, которые останутся, численность сотрудников вряд ли будет серьезно меняться, считает гендиректор ИД «Аргументы и факты» и президент СППИ ГИПП Руслан Новиков. Сами «Аргументы и факты», по его словам, еще в 2014–2015 годах провели «программу оптимизации персонала», которая затронула примерно четверть коллектива, с тех пор число сотрудников держится на одном уровне и до 2023 года сокращений пока не планируется.

Снижение затрат сейчас главная задача любого руководителя печатного СМИ, но оно возможно за счет перевода непрофильных задач на аутсорсинг, отмечает гендиректор ИД «Мир новостей» Андрей Авдонин. «Мы уже давно отдали логистику на аутсорсинг, и планируем сокращать расходы по той же схеме в дальнейшем»,— говорит он. В перспективе затраты на аренду и обслуживание офиса также можно оптимизировать за счет перевода части авторов на удаленную работу, полагает господин Авдонин. Кроме того, круг обязанностей журналиста расширяется, добавляет он: авторы текстов верстают по готовым шаблонам и одновременно выступают бильд-редакторами.

Гендиректор Bauer Media Group Алексей Иванов также считает, что по большей части сокращение рабочих мест в СМИ за прошлые годы связано с уходом изданий с рынка. «Прогноз о сокращении в 1,7 раза до 2023 года слишком пессимистичен, в таком случае вся отрасль окажется на грани выживания, не думаю, что это возможно»,— говорит он. Bauer Media Group проводил оптимизацию, но не планирует сокращений в дальнейшем: «Нужно понимать, что сокращения — это конечный процесс: не может один человек делать пять журналов. Оптимизация расходов скорее будет происходить за счет автоматизации производства контента».

Основным каналом заработка СМИ остается реклама, и если потребление в стране в ближайшие пять лет продолжит стагнировать, с бюджетами и рабочими местами в медиа будет в среднем то же самое, а возможно, и падение — в том числе в онлайн-СМИ, рассуждает совладелец Sports.ru Дмитрий Навоша. Sports.ru продолжает нанимать журналистов и редакторов, но это связано с ростом самого проекта, который на стагнирующем рынке не может быть бесконечным, добавляет он, поэтому компания все больше сил направляет на рост Tribuna.com и других проектов, нацеленных на глобальный рынок.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, доходы печатной прессы от рекламы в 2018 году упали на 12%, до 18 млрд руб. В первом квартале 2019 года падение продолжилось в том же темпе. Но доходы от издательского контента онлайн-ресурсов, не имеющих печатных версий, в 2018 году выросли на 13%, до 4,7 млрд руб. Падение затронуло прежде всего СМИ, выходящие только в печати, чьи доходы упали на 22%, до 5,5 млрд руб.

Валерия Лебедева