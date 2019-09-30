Единый кампус СПбГУ планируется построить в 2022-2026 годы

Правительство РФ поручило федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета на 2020–2021 годы.

Строительство кампуса планируется осуществлять в 2022–2026 годах. Как сообщается на сайте СПбГУ, сметная стоимость возведения объектов кампуса составляет 45 млрд рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделят 19 млрд рублей,26 млрд рублей предоставят инвесторы на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

Напомним, что кампус предполагается возвести на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга.