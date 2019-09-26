Единый кампус СПбГУ построят в Пушкинском районе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение выделить федеральные средства на проектные работы по строительству единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. Его планируется разместить в Пушкинском районе города. В состав единого кампуса войдут научно-технологические комплексы, учебные и учебно-лабораторные корпуса, общежития вместимостью 25 тыс. мест, конгресс-центр, а также различные объекты спортивной инфраструктуры, сообщается на сайте СПбГУ.

Все студенты университета, включая петербуржцев и жителей области, смогут проживать на территории кампуса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что для размещения единого кампуса СПбГУ изначально рассматривалось около десяти вариантов. Предполагалось, что участок площадью не менее 120 га университету, в числе прочего, могут предоставить в районе станции Горская, в Кронштадте, в Приморском районе, а также на намывных территориях на севере Васильевского острова.