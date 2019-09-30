Игра с коммунистическими лозунгами стала самой популярной в Китае

Разработанная китайским интернет-холдингом Tencent игра Jia Guo Meng («Мечта Родины»), полная коммунистических и патриотических лозунгов, стала лидером по числу скачиваний среди бесплатных игр для устройств Apple, пишет Financial Times. Tencent выпустила игру, сходную с популярной в свое время SimCity, 24 сентября, в преддверии 70-й годовщины создания КНР, которая отмечается 1 октября.

В Jia Guo Meng игроки строят собственный город и собирают изображения с различными лозунгами, например «реформы и открытость», «сделаем армию сильной и процветающей», «сделано в Китае», «одна страна, две системы». В разработке игры принимала участие газета Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Жэньмин жибао». Игра также изображает особенности тех или иных провинций — так, например, при строительстве города в Сычуани игроки встречают панд, древние гидротехнические сооружения и местные блюда.

Патриотическая игра была выпущена Tencent на фоне не только торговой войны с США и продолжающихся протестов в Гонконге, но и собственных проблем компании, которая за последние несколько лет столкнулась с ужесточением контроля со стороны китайских регуляторов. В прошлом году китайский регулятор на некоторое время прекратил выдачу лицензий на новые игры. Кроме того, игры, выпускаемые Tencent, были резко раскритикованы в партийной печати, включая «Жэньмин жибао». Суть критики состояла в том, что подростки играют в них десятки часов подряд вместо сна и отдыха. При этом из-за этих игр у детей развивается близорукость, а также они способствуют росту насилия среди подростков.

Tencent пытается отвечать на это введением временных ограничений в играх, созданием образовательных или патриотических игр. При этом многие крупные новые игры компании пока не получили одобрение регулятора.

Яна Рождественская