«Спартак» затягивает замену

В ближайшее время «Спартак», который после длинной серии неудач все-таки отправил в отставку главного тренера Олега Кононова, обречен оставаться в центре внимания. Теперь интрига заключается в том, кто станет сменщиком Кононова. Источники “Ъ” утверждают, что уже началась «активная стадия» его поисков, однако конкретных вариантов и даже их «вектора» пока нет. Между тем эксперты отмечают: кто бы ни занял освободившуюся должность, этот тренер окажется в той же неблагоприятной ситуации, что и сам Олег Кононов оказался год назад: команда сформирована без него, и при этом состав не выглядит соответствующим ее амбициям.

«Спартак» в ближайшее время, видимо, будет основным ньюсмейкером в отечественном футболе — по причине, которая превратилась для него, можно сказать, в традиционную. Популярный клуб уже приучил к тому, что тренеры надолго в нем не задерживаются, и в минувшие выходные уволил очередного — Олега Кононова (см. “Ъ” от 30 сентября). Кононов проработал в «Спартаке» меньше года, а в отставку ушел после длинной серии неудач команды. Успевшая ранее вылететь из еврокубков, она в сентябре потерпела четыре подряд поражения в чемпионате страны (последнее — в воскресенье, со счетом 1:2 от «Оренбурга») и опустилась на девятое место в турнирной таблице. Теперь интрига заключается в том, кто займет вакантный пост в клубе, который к следующему матчу — 6 октября, с входящим в число лидеров первенства «Краснодаром» — будет готовить помощник Кононова Сергей Кузнецов. И кажется, она не исчезнет еще довольно долго.

В самом «Спартаке» вчера не комментировали вопрос, связанный с поисками преемника Олега Кононова. Между тем источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в клубе, сказал, что уже идет их «активная стадия». Правда, он дал понять, что у «Спартака» нет пока не то что конкретных вариантов, но даже «вектора» этих поисков, имея в виду, например, специалистам какого происхождения — российского или зарубежного — отдавать предпочтение. По его словам, спартаковские руководители «еще не успели обсудить стратегию» при выборе наставника, а выработана она будет «после изучения всех имеющихся на рынке вариантов».

О неопределенности в плане набора этих вариантов свидетельствует еще ряд фактов. Это, например, дефицит новостей о возможных кандидатах у российских медиаресурсов. По сути, вчера было только две. Одна принадлежала «Спорт-экспрессу», который написал, что, по его данным, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн «заинтересован» в контракте с Доменико Тедеско, тренировавшим немецкий «Шальке». Вторая — «Бизнес Online». По его версии, «Спартак» собирается провести переговоры со знаменитым в прошлом хавбеком Игорем Шалимовым. Весной он был уволен из «Химок», клуба второго по рангу дивизиона ФНЛ. Правда, издание уточнило, что, возможно, речь идет о молодежной спартаковской команде.

На те же мысли наводит поведение букмекерских контор. Еще с прошлой недели (то, что позиции Олега Кононова крайне непрочны, стало понятно задолго до игры против «Оренбурга») некоторые из них — «Париматч», «Лига ставок», Betcity — принимали ставки на то, кто будет новым наставником «Спартака». В их списках очутилось в общей сложности около дюжины специалистов. Чаще всего на верхних строчках рейтинга фигурируют два тренера со спартаковским бэкграундом — Дмитрий Парфенов и Вадим Евсеев. Причем оба в настоящий момент трудятся в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Урале» и «Уфе». О том, что сбрасывать со счетов тренеров с действующими контрактами нельзя, свидетельствует история с тем же Кононовым. В ноябре прошлого года он перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» после выплаты московской командой неустойки за досрочное прекращение соглашения. Но вероятность их прихода в клуб букмекеры оценивают как не слишком высокую.

Помимо Парфенова и Евсеева можно поставить на главного тренера сборной страны Станислава Черчесова, на безработных иностранных мэтров — Жозе Моуринью и Арсена Венгера, на безработного российского мэтра Курбана Бердыева и даже на Массимо Карреру. Именно увольнение Карреры, с которым в 2017 году «Спартак» после 16-летнего перерыва добыл чемпионское звание, привело к появлению в клубе Олега Кононова. А судя по баннерам и речевкам фанатских секторов на сентябрьских матчах красно-белых, для поклонников команды итальянец является чуть ли не самой предпочтительной кандидатурой.

Олег Семенов, один из лидеров движения болельщиков «Спартака», пояснил “Ъ”, что «свое отношение к конкретному тренеру болельщики формируют на основании результатов команды». «Что же касается возможных кандидатур на пост главного тренера, то мне очень интересно, кто в сложившейся ситуации согласится возглавить команду. На решение известных зарубежных специалистов не может не повлиять тренерская чехарда в клубе и то, что возможности усиления состава в рамках зимней трансферной кампании после серии летних покупок, по всей видимости, крайне ограничены. А российские тренеры прекрасно знают, что часто говорят уходящим спартаковским тренерам с трибун и что пишет о них пресса»,— добавил он. По мнению Олега Семенова, новому наставнику «Спартака» прежде всего нужно будет вернуть «непрочный баланс», который вроде бы возник с приходом купленных летом игроков — особенно немецкого форварда Андре Шюррле. «До тех пор, пока у них была новая мотивация и некий эмоциональный запас прочности, они тащили команду за собой. Но затем этот запал исчез. Многие футболисты сдулись, в том числе эмоционально»,— считает он.

Исполнительный директор профсоюза футболистов и тренеров России, известный в прошлом полузащитник Владимир Леонченко сказал “Ъ”, что «корень проблем "Спартака" остается в области принятия решений»: «По Массимо Каррере год назад оно было принято с опозданием и в крайне неблагоприятный момент — уже после закрытия трансферного окна. Сейчас ситуация повторяется. Летом "Спартак" провел дорогую селекционную кампанию, и игроки в ее рамках приобретались под определенного тренера — Олега Кононова. Теперь с этим составом придется иметь дело его сменщику, вне зависимости от его тренерских взглядов и предпочтений. При этом "Спартак", на мой взгляд, недоукомплектован по меркам клуба с такими амбициями. Ему не хватает по-настоящему качественных игроков именно на ключевых позициях — в центре полузащиты и нападении».

«Очень существенным моментом», как считает Владимир Леонченко, стало назначение нового генерального директора «Спартака» в мае: «У Томаса Цорна не было никакого опыта не то что управления футбольным клубом — просто работы в футбольном клубе. А тут сразу команда, ставящая перед собой самые высокие задачи, не готовая долго ждать создания условий для их реализации и находящаяся под постоянным прессингом со стороны болельщиков». Говоря же о путях выхода спартаковцев из кризиса, эксперт напомнил, что «когда Роман Абрамович приобретал "Челси", одним из первых и самых важных его решений было приглашение из "Манчестер Юнайтед" Питера Кеньона, входящего в число наиболее успешных менеджеров в футболе».

Алексей Доспехов, Евгений Федяков