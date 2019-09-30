Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf.

Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения. Клиенты «Яндекс.Драйв» могут воспользоваться Nissan Leaf в течение получаса, часа или полутора часов, чтобы не пришлось заряжать электромобиль. Запас хода хэтчбека составляет 270 км, а зарядкой занимаются сотрудники «Яндекс.Драйв», но для этого завершать аренду машины необходимо в пределах Садового кольца.

Воспользоваться электромобилями могут водители не моложе 26 лет со стажем от шести лет, а также без грубых нарушений ПДД — доступ к Nissan Leaf определяется по итогам оценки клиента каршеринга фирменным алгоритмом «Яндекса».

Напомним, премьера нового Nissan Leaf состоялась в 2017 году. Электромобиль официально в России не продается.