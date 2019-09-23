Mitsubishi и Nissan рассматривают возможность продажи электромобилей в России

Компании Mitsubishi и Nissan рассматривают возможность продажи новых электромобилей в России, сообщает «Автостат».

«На данный момент мы внимательно следим за развитием эко-транспорта в России и если увидим позитивные тенденции, то сможем вернуться к вопросу о возобновления импорта данных авто», — заявил директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, комментируя возможность возобновления продажи моделей i-MiEV и Outlander PHEV. Напомним, эти автомобили продавались на российском рынке до 2015 года, когда из-за кризиса и подорожания машин их поставки в Россию превратились.

Nissan официально никогда не продавал в России свой электромобиль Leaf, но не исключает появления этой модели на российском рынке новых автомобилей, заявил директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

«Мы рассматриваем возможность вывести на российский рынок электромобили Nissan, проект находится в стадии проработки и конкретные сроки не определены», — подчеркнул господин Скольский.

Напомним, ранее появилась информация, что 2019 году продажи новых электромобилей в России выросли в 4 раза.