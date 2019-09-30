Во Франции прошла церемония прощания с Жаком Шираком

В церкви Сен-Сюльпис в Париже завершилась траурная церемония прощания с бывшим президентом страны Жаком Шираком. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, говорится в сообщении на сайте российского президента.

Попрощаться с господином Шираком приехали действующий президент Франции Эмманюэль Макрон с женой, премьер-министр Эдуар Филипп, а также бывшие президенты страны Франсуа Олланд, Николя Саркози, Валери Жискар д`Эстен. Кроме того, на церемонии присутствовали лидеры Германии, Грузии, Италии, Словении, Венгрии, Сербии, Чехии, Хорватии и других стран.

На церемонию прощания места не пригласили бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, хотя он хотел приехать на мероприятие и попросил приглашение через посольство Германии в Париже, сообщил Spigel. По информации издания, протокольный отдел Елисейского дворца ответил отказом на просьбу господина Шредера, объяснив это решение ограниченным количеством мест. При этом, по данным агентство DPA, в Париже ожидали бывшего канцлера Германии, а место в церкви для него было зарезервировано. Источник агентства отметил, что, скорее всего, произошло недоразумение.

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Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он был президентом Франции в 1995–2007 годах. До этого господин Ширак работал министром сельского хозяйства, премьер-министром и мэром Парижа.

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