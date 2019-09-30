Россияне разобьются на группы по искам

С 1 октября пострадавшие граждане России смогут объединяться в группы от 20 человек и обращаться в суд с требованиями о компенсации. По словам юристов, за рубежом, как правило, ответчиками в таких делах выступают недобросовестные работодатели, фармкомпании, чьи продукты причинили вред здоровью, или эмитенты ценных бумаг, которые ввели инвесторов в заблуждение. Как это будет работать в России?

Глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев считает, что теперь обманутым потребителям будет легче доказать свою правоту в суде: «Конечно, они будут очень популярны. Потому что коллективные иски — это гроза корпораций. Одинокий человек не может совладать с крупным оппонентом, потому что у последнего есть деньги на различные экспертизы, на затягивание процессов, и компенсационные суммы никогда не бывают такими, как у коллективных исков. Именно коллективные иски открыли доступ к миллиардным компенсациям. Поэтому в России, где куча монопольных компаний нарушает права людей, это открывает дорогу к новой юрисдикции, которую страна еще не знала. Раньше никто не решался подавать иск против крупной компании, понимая, что практически невозможно победить. Различные судебные тяжбы с табачными, строительными компаниями приводили к тому, что люди разорялись в этом процессе. Коллективные иски позволяют привлечь больше внимания прессы. И очень часто в таких ситуациях компании предпочитают заключить мировое соглашение».

Одну из самых крупных компенсаций по коллективному иску выплатила компания BP после аварии в Мексиканском заливе. Жители окрестностей пожаловались на испорченную окружающую среду, за что компания заплатила почти $8 млрд. Появление групповых исков подстегнет к развитию целую отрасль — сферу судебных инвестиций, уверен управляющий партнер NLF Group Максим Карпов. По его словам, на коллективных делах можно будет успешно зарабатывать: «Закон групповых исков дает возможность категориям потребителей, которые раньше были лишены судебной защиты из-за высокой стоимости юридических услуг, защищать свои права. По сути, эта конструкция позволяет судебным инвесторам поддерживать групповые иски не только как маркетинговый инструмент, но и как способ реального заработка и масштабируемый бизнес.

Это совершенно незанятая на данный момент ниша, которая, уверен, получит серьезнейший толчок к развитию, и мы увидим новых судебных инвесторов на нашем рынке.

Согласно общему правилу, которое действует в России и за рубежом, сумма инвестиций не должна превышать 0,1 от суммы потенциального будущего взыскания. Именно это и сдерживало выход судебных инвесторов на B2C рынок, то есть рынок защиты прав потребителей. Поскольку сейчас суммы взысканий по искам, например, к девелоперам, просрочившим ввод каких-нибудь объектов недвижимости, могут измеряться десятками, а, возможно, и сотнями миллионов рублей, заработки, я уверен, будут сопоставимых размеров. Другое дело, что уровень противостояния между истцом и ответчиком выводится в совершенно новую плоскость. В этой ситуации и потребители, объединившись, смогут позволить себе крайне квалифицированную юридическую защиту, и ответчики, представители крупных компаний, вынуждены будут крайне серьезно относиться к искам подобного рода. Потому что последствия проигрыша в таком деле могут быть чреваты сотнями, а, может быть, и миллиардами рублей убытков».

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Большинство ожидаемых групповых исков в России будет касаться ЖКХ, считают в Госдуме. Там уверены, что новая мера улучшит качество товаров и услуг.

Иван Корякин, Иван Якунин