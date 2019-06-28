Гражданские иски впишутся в коллектив

Россияне смогут подавать групповые гражданские иски. Такой законопроект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Ранее объединяться могли только предприниматели, чтобы решить экономические вопросы в арбитражном суде. Теперь это смогут делать и физические лица для решения споров в судах общей юрисдикции. Как это изменит судебную практику? Разбирались Виктория Феофанова и Юлия Грицай.

Объявить о групповом иске и подписать его можно будет прямо в интернете — на сайте суда или порталах «Мой арбитр» и «Правосудие». Там истцы будут заполнять интерактивную форму и таким образом присоединяться к жалобам. Это можно сделать вплоть до начала прений. Чтобы обратиться в суд общей юрисдикции, иск должны подписать минимум 20 человек. Они могут нанять одного адвоката, а это существенно снизит стоимость процесса, говорит эксперт в области прав потребителей Алишер Захидов: «Не надо будет на каждое дело приглашать адвоката, представителя. Это может быть единый представитель по большим сводным производствам, где будут выступать на стороне истцов 10-100 лиц. Это будет приводить к экономии, единообразию, к систематизированности. И, естественно, как следствие, к ускорению судебного процесса».

Раньше коллективные иски можно было подавать только в арбитражный суд. И если у компаний была возможность решать правовые вопросы вместе, то обычным гражданам приходилось подавать несколько одинаковых исков к одному ответчику. Теперь же судиться с крупными компаниями станет проще, утверждает специальный советник коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин: «Это будет полезно, нужно в таких категориях дел, как защита прав потребителей, компенсация вреда здоровью, в том числе от различных катастроф. Дальше рынок ценных бумаг. Когда из-за неверно принятых бизнес-решений существенно уменьшается стоимость акций, многие акционеры ставят перед своими юристами вопрос: а что делать, как восстанавливать нарушенные права?»

«Подавляющее большинство таких исков против компаний последние выигрывают.

Сумма исков связана с компенсацией морального вреда и услугами адвокатов. В России компенсация с серьезными суммами отсутствует в принципе, а реальную стоимость услуг адвокатов суды никогда не удовлетворяют».

Для того чтобы практика коллективных исков в России сформировалась, потребуется минимум пять лет, говорят юристы. Так что ждать вала групповых жалоб сразу, как только закон вступит в силу, все-таки не стоит.

Введение коллективных исков поддержали в Министерстве юстиции. Там считают, что теперь уменьшится общее количество гражданско-правовых исков, а значит, и нагрузка на суды снизится.