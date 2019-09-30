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В Петербурге завершается сезон фонтанов

В Петербурге завершается сезон фонтанов, с 1 октября их начнут отключать и готовить к зиме. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга», одними из первых фонтанов, которым перекроют подачу воды до весны, станут фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.

Напомним, что в этом году первые фонтаны в городе заработали с 19 апреля. Фонтаны музея-заповедника «Петергоф» запустили 27 апреля.

Летом в Смольном отмечали, что в ближайшие два года власти Петербурга намерены отремонтировать не менее 50 фонтанов.

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