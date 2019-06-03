На ремонт фонтанов в Петербурге могут потратить до 2 млрд рублей

В ближайшие два года власти Петербурга намерены отремонтировать не менее 50 фонтанов. Такую задачу в ходе совещания городского правительства в понедельник, 3 июня, поставил врио губернатора Александр Беглов. Из бюджета на эти цели планируется выделить до 2 млрд рублей, сообщает «Фонтанка.ру».

При этом в приоритете окажутся фонтанные комплексы, расположенные в общественных пространствах. В ближайшее время среди горожан может быть проведен очередной тур голосования с целью определить адреса.

Напомним, в начале весны Смольный провел первое подобный опрос. Лидерами рейтинга стали фонтаны в саду 30-летия Октября, в Любашинском саду, а также фонтан «Мальчик и гуси» в Приморском районе. В голосовании приняли участие более 100 тыс. петербуржцев.