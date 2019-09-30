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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Управленцы орловского банка «Церих» не избежали ареста имущества

Четверо бывших управленцев лишенного лицензии орловского банка «Церих» не смогли обжаловать арест своего имущества на 1,08 млрд руб.. Их жалобу на решение орловского арбитража отказался удовлетворять Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже, сообщается в материалах дела.

Жалобу подавали: и.о. председателя правления банка Жанна Воробьева, зампред правления Кирилл Котляров, член правления Галина Жаворонкова и миноритарий Наталья Горбылева. На их имущество был наложен арест в рамках требования государственного Агентства по страхованию вкладов, выступающего конкурсным управляющим банка «Церих». Агентство требует привлечь бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности на 1,08 млрд руб. по его долгам. Сумма, которую могут взыскать с них, рассчитана «исходя из неудовлетворенных требований кредиторов за вычетом нереализованного».

Ранее стало известно, что орловская полиция отказалась повторно возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве в банке. Наказать его бывших управленцев уже третий год просят Банк России и Агентство по страхованию вкладов Они заявляют о том, что незадолго до конца работы «Церих» выкупал долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка (почти одновременно лишившегося лицензии), а также давал ему межбанковские кредиты и выводил средства на его счета.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «За менеджерами "Цериха" не придет полиция».

Сергей Калашников


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