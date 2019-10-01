Место в строю

Основной принцип формирования списка бизнес-лидеров и рейтинга «Топ-1000» формулируется довольно просто: «Лучшие выбирают лучших». А список бизнес-лидеров формируется Ассоциацией менеджеров России (АМР) с использованием рейтинга цитируемости при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и верифицируется членами Академии премии «Топ-1000».

Изначальный список бизнес-лидеров для верификации формируется АМР и ИД «Коммерсантъ» c использованием рейтинга цитируемости. Экспертами выступают члены Академии премии «Топ-1000»: все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров (более 150 участников). Задача членов академии — верифицировать списки бизнес-лидеров. Им предлагается подтвердить кандидатуры из списка бизнес-лидеров, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение/добавление кандидатур. В итоговый список входят верифицированные кандидатуры, набравшие более 25% голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в изначальном списке, но набравшие более 25% упоминаний экспертов. Список бизнес-лидеров публикуется в алфавитном порядке.

Начальный пул кандидатов по функциям состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года. Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата рейтинга текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также до десяти новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.

Возможно выдвижение следующих руководителей функциональных направлений компании: финансовый директор, коммерческий директор, директор по маркетингу, директор по персоналу, ИТ-директор, директор по общественным и корпоративным связям, директор по отношениям с органами власти, директор по корпоративному управлению, директор по логистике, директор по правовым вопросам, директор по корпоративной социальной ответственности (эта номинация впервые введена с 2019 года), высший руководитель.

Каждому предложенному экспертами менеджеру направляется приглашение участвовать в рейтинге и предоставляется возможность выдвинуть свою управленческую команду и до десяти новых руководителей из других компаний. Обязательным условием включения в рейтинг является не менее чем полугодовой срок работы кандидата на данном месте.

Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет, которые на сайте проекта http://www.top1000.amr.ru/ производят онлайн-оценку своих коллег в рамках функционального направления. Подобный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации коллег.

Окончательные итоги рейтинга верифицируются на заседаниях экспертных комиссий. К очным заседаниям экспертных комиссий приглашаются все желающие кандидаты рейтинга текущего года и многократные финалисты рейтингов прошлых лет. Комиссии организуются по функциональному признаку: комиссия по утверждению списка высших руководителей и десять комиссий по утверждению руководителей функциональных направлений.

Названия компаний в публикуемых таблицах рейтинга даны в соответствии с правилами русского языка и нормами “Ъ”. На момент публикации рейтинга возможны изменения в статусе менеджеров и компаний. Звездочкой (*) отмечены кандидаты, на момент публикации покинувшие компанию. Двумя звездочками (**) отмечены кандидаты, чья должность изменилась с момента подачи заявки на внесение в рейтинг, для них указана актуальная должность на момент публикации.

Петр Рушайло