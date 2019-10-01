Бизнес-лидеры (в алфавитном порядке)

|Абрамович Роман Аркадьевич
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|Предприниматель
|Авен Петр Олегович
|Альфа-банк
|Председатель совета директоров банка, председатель совета директоров ABH Holdings S.A.
|Алекперов Вагит Юсуфович
|ЛУКОЙЛ
|Президент, исполнительный член совета директоров, председатель правления
|Белозёров Олег Валентинович
|«Российские железные дороги»
|Генеральный директор—председатель правления
|Богданов Владимир Леонидович
|«Сургутнефтегаз»
|Генеральный директор
|Вексельберг Виктор Феликсович
|Группа компаний «Ренова»
|Председатель совета директоров
|Венедиктов Алексей Алексеевич
|Радиостанция «Эхо Москвы»
|Главный редактор
|Волож Аркадий Юрьевич
|Группа компаний «Яндекс»
|Генеральный директор
|Греф Герман Оскарович
|Сбербанк России
|Президент, председатель правления
|Дерипаска Олег Владимирович
|«Базовый элемент»
|Владелец, председатель наблюдательного совета
|Дуров Павел Валерьевич
|Telegram
|Основатель
|Евтушенков Владимир Петрович
|«АФК Система»
|Председатель совета директоров, неисполнительный директор, председатель комитета по стратегии
|Задорнов Михаил Михайлович
|Банк «Открытие»
|Президент—председатель правления банка
|Иванов Сергей Сергеевич
|АК АЛРОСА
|Президент
|Касперский Евгений Валентинович
|«Лаборатория Касперского»
|Генеральный директор
|Костин Андрей Леонидович
|Банк ВТБ
|Президент—председатель правления, член наблюдательного совета, председатель комитета по стратегии и корпоративному управлению
|Линник Виктор Вячеславович
|«Мираторг»
|Президент
|Лисин Владимир Сергеевич
|Новолипецкий металлургический комбинат
|Председатель совета директоров
|Лихачев Алексей Евгеньевич
|Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
|Генеральный директор
|Мазепин Дмитрий Аркадьевич
|Объединенная химическая компания «Уралхим»
|Председатель совета директоров
|Махмудов Искандар Кахрамонович
|Уральская горно-металлургическая компания
|Президент
|Мельниченко Андрей Игоревич
|«Еврохим»
|Совладелец
|Миллер Алексей Борисович
|«Газпром»
|Председатель правления, заместитель председателя совета директоров
|Михайлов Сергей Владимирович
|Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|Генеральный директор
|Михельсон Леонид Викторович
|НОВАТЭК
|Председатель правления
|Мордашов Алексей Александрович
|«Северсталь»
|Председатель совета директоров
|Новиков Аркадий Анатольевич
|Novikov Group
|Создатель холдинга
|Пономаренко Александр Анатольевич
|Международный аэропорт Шереметьево
|Председатель
|Потанин Владимир Олегович
|ХК «Интеррос», ГМК «Норильский никель»
|Основатель и президент ХК «Интеррос»; президент—председатель правления ГМК «Норильский никель»
|Рашников Виктор Филиппович
|ММК
|Председатель совета директоров, председатель комитета по стратегическому планированию
|Ротенберг Аркадий Романович
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|Частный инвестор
|Савельев Виталий Геннадьевич
|«Аэрофлот»
|Генеральный директор, член совета директоров
|Сечин Игорь Иванович
|НК «Роснефть»
|Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров
|Симоньян Маргарита Симоновна
|МИА «Россия сегодня»
|Главный редактор
|Слюсарь Юрий Борисович
|Объединенная авиастроительная корпорация
|Президент
|Тимченко Геннадий Николаевич
|Volga Group
|Основатель и акционер
|Тиньков Олег Юрьевич
|Тинькофф-банк
|Председатель совета директоров
|Тынкован Александр Анатольевич
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|Президент
|Усманов Алишер Бурханович
|Холдинговая компания ЮэСэМ
|Основатель
|Фридман Михаил Маратович
|«Альфа-групп»
|Председатель наблюдательного совета консорциума
|Фролов Александр Владимирович
|Evraz Plc
|Президент
|Хан Герман Борисович
|LetterOne Holdings
|Совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп»
|Чемезов Сергей Викторович
|Государственная корпорация «Ростехнологии»
|Генеральный директор
|Чубайс Анатолий Борисович
|«Роснано»
|Председатель правления
|Шувалов Игорь Иванович
|Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ
|Председатель
|Эрнст Константин Львович
|«Первый канал»
|Генеральный директор