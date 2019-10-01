Бизнес-лидеры (в алфавитном порядке)

ФИО Компания Должность Абрамович Роман Аркадьевич Предприниматель Авен Петр Олегович Альфа-банк Председатель совета директоров банка, председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Алекперов Вагит Юсуфович ЛУКОЙЛ Президент, исполнительный член совета директоров, председатель правления Белозёров Олег Валентинович «Российские железные дороги» Генеральный директор—председатель правления Богданов Владимир Леонидович «Сургутнефтегаз» Генеральный директор Вексельберг Виктор Феликсович Группа компаний «Ренова» Председатель совета директоров Венедиктов Алексей Алексеевич Радиостанция «Эхо Москвы» Главный редактор Волож Аркадий Юрьевич Группа компаний «Яндекс» Генеральный директор Греф Герман Оскарович Сбербанк России Президент, председатель правления Дерипаска Олег Владимирович «Базовый элемент» Владелец, председатель наблюдательного совета Дуров Павел Валерьевич Telegram Основатель Евтушенков Владимир Петрович «АФК Система» Председатель совета директоров, неисполнительный директор, председатель комитета по стратегии Задорнов Михаил Михайлович Банк «Открытие» Президент—председатель правления банка Иванов Сергей Сергеевич АК АЛРОСА Президент Касперский Евгений Валентинович «Лаборатория Касперского» Генеральный директор Костин Андрей Леонидович Банк ВТБ Президент—председатель правления, член наблюдательного совета, председатель комитета по стратегии и корпоративному управлению Линник Виктор Вячеславович «Мираторг» Президент Лисин Владимир Сергеевич Новолипецкий металлургический комбинат Председатель совета директоров Лихачев Алексей Евгеньевич Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Генеральный директор Мазепин Дмитрий Аркадьевич Объединенная химическая компания «Уралхим» Председатель совета директоров Махмудов Искандар Кахрамонович Уральская горно-металлургическая компания Президент Мельниченко Андрей Игоревич «Еврохим» Совладелец Миллер Алексей Борисович «Газпром» Председатель правления, заместитель председателя совета директоров Михайлов Сергей Владимирович Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) Генеральный директор Михельсон Леонид Викторович НОВАТЭК Председатель правления Мордашов Алексей Александрович «Северсталь» Председатель совета директоров Новиков Аркадий Анатольевич Novikov Group Создатель холдинга Пономаренко Александр Анатольевич Международный аэропорт Шереметьево Председатель Потанин Владимир Олегович ХК «Интеррос», ГМК «Норильский никель» Основатель и президент ХК «Интеррос»; президент—председатель правления ГМК «Норильский никель» Рашников Виктор Филиппович ММК Председатель совета директоров, председатель комитета по стратегическому планированию Ротенберг Аркадий Романович Частный инвестор Савельев Виталий Геннадьевич «Аэрофлот» Генеральный директор, член совета директоров Сечин Игорь Иванович НК «Роснефть» Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров Симоньян Маргарита Симоновна МИА «Россия сегодня» Главный редактор Слюсарь Юрий Борисович Объединенная авиастроительная корпорация Президент Тимченко Геннадий Николаевич Volga Group Основатель и акционер Тиньков Олег Юрьевич Тинькофф-банк Председатель совета директоров Тынкован Александр Анатольевич Группа «М.Видео-Эльдорадо» Президент Усманов Алишер Бурханович Холдинговая компания ЮэСэМ Основатель Фридман Михаил Маратович «Альфа-групп» Председатель наблюдательного совета консорциума Фролов Александр Владимирович Evraz Plc Президент Хан Герман Борисович LetterOne Holdings Совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Чемезов Сергей Викторович Государственная корпорация «Ростехнологии» Генеральный директор Чубайс Анатолий Борисович «Роснано» Председатель правления Шувалов Игорь Иванович Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ Председатель Эрнст Константин Львович «Первый канал» Генеральный директор