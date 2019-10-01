1000 лучших менеджеров России-2019

|Информационные технологии
|1
|Бобровников Борис Леонидович
|Генеральный директор
|КРОК
|2
|Баланова Светлана Евгеньевна
|Генеральный директор (CEO)
|IBS
|3
|Шушкин Дмитрий Юрьевич
|Генеральный директор
|«ABBYY Россия»
|4
|Жуков Олег Васильевич
|Вице-президент
|Oracle
|5
|Генс Филипп Георгиевич
|Президент
|Группа компаний ЛАНИТ
|6
|Хасьянова Гульнара Шамильевна
|Генеральный директор
|«Микрон»
|7
|Соловьева Юлия Дмитриевна
|Директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA
|«Google Россия»
|8
|Кузюк Максим Вадимович*
|Генеральный директор
|РТИ
|9
|Макаров Алексей Петрович
|Основатель и председатель совета директоров
|АТОЛ
|10
|Монин Роман Валерьевич
|Генеральный директор
|«Логитек»
|
|Гариев Вячеслав Анатольевич
|Генеральный директор компании
|Инновационный центр «Ай-Теко»
|
|Дмитриев Николай Николаевич
|Президент
|Konica Minolta Business Solutions Russia
|
|Дубин Михаил Андреевич
|Председатель совета директоров
|Центр развития перспективных технологий
|
|Кузьмичев Андрей Юрьевич
|Первый заместитель генерального директора
|RU-CENTER Group
|
|Лящ Михаил Юрьевич
|Президент
|Группа компаний «Компьюлинк»
|
|Оселедько Сергей Леонидович
|Партнер
|Notamedia
|
|Паньков Борис Валерьевич
|Генеральный директор
|OMNICOMM
|Коммерческие банки
|1
|Верхошинский Владимир Вячеславович
|Главный управляющий директор
|Альфа-банк
|2
|Руденко Дмитрий Васильевич
|Президент—председатель правления
|Почта-банк
|3
|Поляков Илья Андреевич
|Председатель правления
|Росбанк
|4
|Филатов Илья Валентинович
|Председатель правления
|МТС-банк
|5
|Чубарь Владимир Александрович
|Председатель правления
|Московский кредитный банк
|6
|Монин Сергей Александрович
|Председатель правления
|Райффайзенбанк
|7
|Фрадков Петр Михайлович
|Председатель банка
|Промсвязьбанк
|8
|Чижевский Илья Петрович
|Президент
|ОТП-банк
|9
|Поляков Михаил Вячеславович
|Председатель правления
|Нордеа-банк
|10
|Андресов Юрий Николаевич
|Председатель правления банка
|Банк «Хоум Кредит»
|
|Левченко Алексей Валерьевич
|Председатель правления
|КБ Ренессанс Кредит
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Шамолин Михаил Валерьевич
|Президент, председатель правления
|Segezha Group
|Машиностроение
|1
|Хряпов Тимофей Владимирович
|Генеральный директор
|Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания»
|2
|Липа Кирилл Валерьевич
|Генеральный директор
|«Трансмашхолдинг»
|3
|Никипелов Андрей Владимирович
|Генеральный директор
|«Атомэнергомаш»
|4
|Воробьев Дмитрий Борисович
|Генеральный директор
|«Объединенные машиностроительные заводы»
|5
|Панков Андрей Евгеньевич
|Генеральный директор
|«Рено Россия»
|6
|Горбунов Андрей Валериевич
|Президент—генеральный директор
|«Автотор Холдинг Менеджмент»
|
|Дыбко Кирилл Владимирович
|Исполнительный директор, заместитель генерального директора по финансам и инвестициям
|Группа «Кронштадт»
|Медиабизнес
|1
|Молибог Николай Петрович
|Генеральный директор
|Холдинг РБК
|2
|Муругов Вячеслав Александрович
|Генеральный директор
|«СТС Медиа»
|3
|Кочетков Сергей Михайлович
|Первый заместитель главного редактора
|МИА «Россия сегодня»
|4
|Герасимов Владимир Владимирович
|Первый заместитель генерального директора—исполнительный директор
|Международная информационная группа «Интерфакс»
|5
|Бергер Михаил Львович
|Генеральный директор
|ГК «Румедиа (BusinessFM-BFM-Radio Chocolate)
|6
|Новиков Руслан Юрьевич
|Генеральный директор
|«Аргументы и факты»
|7
|Слащева Юлиана Юрьевна
|Председатель правления
|Киностудия «Союзмультфильм»
|8
|Веселкова Екатерина Александровна
|Генеральный директор
|Газпром-Медиа
|9
|Доронов Илья Алексеевич
|Управляющий директор телеканала РБК
|РБК-ТВ
|10
|Молодцов Игорь Николаевич
|Генеральный директор
|Редакция газеты «Советский спорт»
|
|Абрамов Андрей Александрович
|Генеральный директор
|Сибирская Медиа Группа
|
|Болтянский Борис Александрович
|Генеральный директор
|Право.ru (Правовые новости)
|
|Емельянов Роман Александрович
|Генеральный директор
|Европейская медиагруппа (ЕМГ)
|
|Жигалова-Озкан* Марина Александровна
|Генеральный директор
|The Walt Disney Company CIS LLC
|
|Ипатова Ирина Юрьевна
|Генеральный продюсер
|«Авторадио»
|
|Карпенко Елена Александровна
|Директор телеканала ЧЕ!
|ТВ «Дарьял»
|
|Кожевников Михаил Юрьевич
|Президент
|Управляющая компания «Просвещение»
|
|Костин Юрий Алексеевич
|Генеральный директор
|«ГПМ Радио»
|
|Куликова Валентина Анатольевна
|Первый заместитель генерального директора
|Телекомпания «Пятница»
|
|Лавров Григорий Николаевич
|Генеральный директор
|«Медиа Альянс»
|
|Новиков Сергей Викторович
|Генеральный директор
|«Спорт-Экспресс»
|
|Паскина Ольга Александровна
|Генеральный директор
|Национальная Медиа Группа
|
|Рожков Анатолий Анатольевич
|Директор медиапроектов
|Mail.ru Group
|
|Тюлин Владимир Владимирович
|Генеральный директор
|МИЦ «Известия»
|
|Чеканов Виктор Юрьевич
|Генеральный директор
|МЕГОГО
|
|Щербаков Федор Николаевич
|Генеральный директор
|«ФестМедиаИнвест» (медиахолдинг 1stMediaInvest)
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Шевелев Александр Анатольевич
|Генеральный директор
|«Северсталь Менеджмент»
|2
|Шиляев Павел Владимирович
|Генеральный директор
|Магнитогорский металлургический комбинат
|3
|Сафин Денис Галялхакович
|Генеральный директор
|Загорский трубный завод
|4
|Ерёмина Наталья Константиновна
|Председатель правления, член совета директоров
|Объединенная металлургическая компания
|5
|Коржов Олег Викторович
|Генеральный директор
|«Мечел»
|6
|Несис Виталий Натанович
|Главный исполнительный директор
|«Полиметалл»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Дубовсков Андрей Анатольевич
|Президент
|«АФК Система»
|2
|Авдеев Роман Иванович
|Председатель совета директоров
|Концерн «Россиум»
|3
|Елинсон Андрей Михайлович
|Управляющий партнер
|А1
|4
|Ходоровский Михаил Яковлевич
|Генеральный директор
|Группа «Синара»
|5
|Илиопуло Андрей Андреевич
|Президент
|Управляющая компания группы «Новард»
|
|Онлайн-платформы
|
|
|1
|Жуков Михаил Александрович
|Генеральный директор
|HeadHunter
|2
|Правдивый Владимир Анатольевич
|Генеральный директор
|«Авито»
|3
|Гришаков Максим Петрович
|Генеральный директор
|«Яндекс.Маркет»
|4
|Осин Михаил Марсельевич
|Генеральный директор
|Ozon.travel
|5
|Аракелян Арам Ашотович
|Генеральный директор
|«Сити-Мобил»
|6
|Емельянов Антон Андреевич
|Генеральный директор
|Единая электронная торговая площадка
|Производство потребительских товаров
|1
|Жаданов Александр Николаевич
|Генеральный директор
|ИДС «Боржоми»
|2
|Раммохан Ашок
|Президент
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
|3
|Родионов Александр Анатольевич
|Генеральный директор
|«Мон`дэлис Русь», группа Mondelez International
|4
|Шпаков Дмитрий Александрович
|Президент
|AB InBev Efes
|5
|Пастушка Яцек Кшиштоф
|Президент
|Пивоваренная компания «Балтика»
|6
|Клишо Сергей Валерьевич
|Генеральный менеджер
|«Сони Электроникс»
|7
|Борисенко Александр Александрович
|Генеральный директор
|«Камышинский текстиль»
|8
|Данилин Роман Анатольевич
|Генеральный директор
|Жировой комбинат (ГК «Русагро»)
|Профессиональные услуги
|1
|Ивлев Александр Владимирович
|Управляющий партнер EY по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
|EY
|2
|Федоров Валерий Валерьевич
|Генеральный директор
|Всероссийский центр изучения общественного мнения
|3
|Баранников Андрей Петрович
|Генеральный директор
|SPN Communications
|4
|Минченко Евгений Николаевич
|Президент
|Minchenko Consulting
|5
|Соломон Николай Иосифович
|Генеральный директор
|Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
|6
|Шапигузов Сергей Михайлович
|Президент, управляющий партнер
|ФБК Grant Thornton
|7
|Фадеева Елена Николаевна
|Генеральный директор
|FleishmanHillard Vanguard
|8
|Терехов Денис Эдуардович
|Управляющий партнер
|Социальные сети
|9
|Шнайдер Ульф
|Генеральный директор и учредитель
|Schneider Group
|10
|Поляков Олег Вячеславович
|Президент
|Dentsu Aegis Network
|
|Березнюк Илья Александрович
|Управляющий партнер
|Agro and Food Communications
|
|Борисов Константин Андреевич
|Генеральный директор
|«Саппорт Партнерс Ки Пи Ай»
|
|Виноградов Владимир Геннадьевич
|Генеральный директор
|Pro-Vision Communications
|
|Гермерсхаузен Михаэль
|Генеральный директор
|«Антал Раша»
|
|Глазова Лилия Ильдаровна
|Генеральный директор
|PR News
|
|Горохова Екатерина Юрьевна
|Генеральный директор
|«Келли Сервисез Си-Ай-Эс»
|
|Григорьева Мария Александровна
|Управляющий директор (CEO)
|«Аксенчер»
|
|Дашевская Ольга Аркадьевна
|Старший партнер
|Коммуникационное агентство PR Inc.
|
|Демидов Александр Михайлович
|Генеральный директор (СЕО)
|GfK
|
|Дмитриева Наталья Викторовна
|Генеральный директор
|«ГПМ-Диджитал»
|
|Долякова Татьяна Владимировна
|Основатель, генеральный директор
|ProPersonnel
|
|Казанский Николай Владиславович
|Управляющий партнер
|Colliers International
|
|Клейменичева Светлана Сергеевна
|Глава филиала, директор по маркетингу и операционной деятельности
|Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (ранее в России — Goltsblat BLP)
|
|Козлова Нина Андреевна
|Генеральный директор, управляющий партнер
|«ФинЭкспертиза»
|
|Костыра Анна Николаевна
|Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ
|Deloitte Legal
|
|Кремер Алена Игоревна
|Управляющий партнер
|DPG Russia
|
|Лапушкина Мария Вадимовна
|Генеральный директор
|IMHO
|
|Лащевский Вячеслав Викторович
|Председатель совета директоров
|Коммуникационная группа АГТ / AGT
|
|Литинецкая Мария Александровна
|Управляющий партнер
|«Метриум»
|
|Маслов Михаил Александрович
|Генеральный директор
|Ketchum («Кетчум Маслов»)
|
|Оганджанян Александр Размикович
|Президент
|TWIGA Communication Group
|
|Писарский Игорь Владимирович
|Председатель совета директоров
|Коммуникационное агентство Р.И.М.
|
|Розин Марк Вадимович
|Генеральный директор
|«ЭКОПСИ Консалтинг»
|
|Сидоренко Валерий Геннадьевич
|Генеральный директор
|Digital-агентство «Интериум»
|
|Симонов Михаил Юрьевич
|Президент
|Silver Mercury
|
|Слагода Сергей Константинович
|Управляющий партнер, адвокат
|Адвокатское бюро «S&K Вертикаль»
|
|Ступников Владимир Викторович
|Президент
|iMARS Communications
|
|Тышковский Роман Александрович
|Управляющий партнер
|Odgers Berndtson
|
|Фомина Алена Владимировна
|Генеральный директор
|ЦНИИ «Электроника»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Лацанич Василь Игоревич
|Генеральный директор
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Корня Алексей Валерьевич
|Председатель правления—президент
|МТС
|3
|Вермишян Геворк Арутюнович
|Генеральный директор
|«МегаФон»
|4
|Эмдин Сергей Владимирович
|Генеральный директор
|Tele2
|5
|Подгузов Николай Радиевич
|Генеральный директор
|«Почта России»
|6
|Кравцов Роман Васильевич
|Генеральный директор
|Компания «ТрансТелеКом»
|7
|Васильев Евгений Сергеевич
|Генеральный директор
|«Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ)
|8
|Чуб Александр Витальевич
|Президент группы компаний
|Группа компаний «Русские башни»
|9
|Горбунова Наталья Валерьевна
|Генеральный директор
|«НТВ-Плюс»
|10
|Кузнецов Павел Владиславович
|Генеральный директор
|Московская городская телефонная сеть
|
|Вахтин Александр Александрович
|Соучредитель
|Телеком-Биржа
|
|Кузяев Андрей Равелевич
|Президент
|«ЭР-Телеком Холдинг»
|Сельское хозяйство
|1
|Басов Максим Дмитриевич
|Генеральный директор
|Группа компаний «Русагро»
|2
|Недужко Андрей Михайлович
|Генеральный директор
|Агрохолдинг «Степь»
|3
|Михайлов Сергей Игоревич
|Генеральный директор
|Группа «Черкизово»
|4
|Гидирим Патрик Джордж
|Управляющий директор
|Группа компаний «АгроТерра»
|5
|Мак Фарлан Стефан Гэвин Теодор
|Генеральный директор
|Группа компаний «РЗ Агро»
|6
|Клюка Константин Олегович
|Генеральный директор
|АПХ «Промагро»
|Сервис
|1
|Бабаев Роман Юрьевич
|Генеральный директор
|Профессиональный футбольный клуб ЦСКА
|2
|Брусилова Елена Анатольевна
|Президент
|Группа компаний «Медси»
|3
|Прянишников Николай Николаевич
|Генеральный директор
|World Class
|4
|Островский Александр Юрьевич
|Генеральный директор, основатель компании
|«Инвитро»
|5
|Полякова Раиса Тельмановна
|Генеральный директор KFC в России и СНГ
|Yum! Brands (KFC)
|6
|Ползиков Максим Станиславович
|Генеральный директор и партнер
|«Джи Групп» (Ginza Project Moscow)
|7
|Хованец Ян Эммануель
|Генеральный менеджер
|Swissotel Krasnye Holmy
|8
|Овчинников* Василий Владимирович
|Генеральный директор
|«Мосгортур»
|9
|Чернин Максим Борисович
|Председатель совета Директоров, управляющий партнер
|Медицинская компания «Доктор рядом»
|10
|Сергеев Дмитрий Александрович
|СЕО
|«Париматч Россия» (БЕТРИНГ)
|
|Зайцев Александр Вячеславович
|Генеральный управляющий
|Maison Dellos
|
|Мархотин Виктор Николаевич
|Генеральный директор
|Туроператор «Финам»
|
|Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав Вадимович
|Президент
|Корпорация «Ростик Групп»
|
|Хван Вячеслав Робертович
|Генеральный директор
|Бизнес-Недвижимость
|
|Шпильман Феликс Михайлович
|CEO
|Ostrovok.ru
|Страхование
|1
|Волков Михаил Юрьевич
|Генеральный директор
|«Ингосстрах»
|2
|Скворцов Владимир Юрьевич
|Генеральный директор
|«Альфастрахование»
|3
|Раковщик Дмитрий Григорьевич
|Генеральный директор
|«РЕСО-Гарантия»
|4
|Тихонова Майя Александровна
|Генеральный директор
|Страховая компания «Согласие»
|5
|Йордан Борис Алексеевич
|Президент
|Группа «Ренессанс страхование»
|6
|Гальперин* Геннадий Аронович
|Генеральный директор
|СК «ВТБ Страхование»
|7
|Руденко Алексей Викторович
|Генеральный директор, председатель правления компании
|Страховая компания «Росгосстрах Жизнь»
|8
|Овсяницкий Олег Сергеевич
|Генеральный директор
|Страховой дом ВСК
|9
|Руденко Дмитрий Федорович
|Генеральный директор
|«Абсолют Страхование»
|10
|Черников Владимир Владимирович
|Генеральный директор
|СК «Ингосстрах-Жизнь»
|
|Мартьянова Надежда Васильевна
|Генеральный директор
|СГ МАКС
|Строительство
|1
|Поселёнов Павел Александрович
|Президент
|«Инград»
|2
|Молчанов Андрей Юрьевич
|Генеральный директор, председатель совета директоров
|Группа ЛСР
|3
|Скороход Михаил Анатольевич
|Президент
|«Евроцемент груп»
|4
|Становова Валентина Степановна
|Генеральный директор
|Capital Group
|5
|Щербина Геннадий Филиппович
|Генеральный директор
|Группа «Эталон»
|6
|Борисенко Антон Владимирович
|Генеральный директор
|«Сити-XXI век»
|7
|Неретин Максим Сергеевич
|Генеральный директор
|Aurora group
|Торговля
|1
|Шехтерман Игорь Владимирович
|Главный исполнительный директор
|X5 Retail Group
|2
|Фернандес Энрике
|Главный исполнительный директор
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|3
|Чирахов Владимир Санасарович
|Генеральный директор
|ГК «Детский мир»
|4
|Смыков Тихон Демидович
|Генеральный директор
|Inventive Retail Group
|5
|Соколова Алла Вадимовна
|Генеральный директор
|«Мэри Кэй»
|6
|Реми Франсуа
|Генеральный директор
|«Ашан Ритейл Россия»
|7
|Шульгин Александр Александрович
|Генеральный директор
|Ozon
|8
|Льюис Стивен
|Управляющий директор
|«М.Видео»
|9
|Беляков Сергей Сергеевич
|Генеральный директор
|«Дикси»
|10
|Ли Сергей Анатольевич
|Управляющий директор
|«Эльдорадо»
|
|Богомолова Елена Владимировна
|Генеральный директор
|«Концепт Груп»
|
|Гуськова Оксана Александровна
|Президент
|«Связной»
|
|Ершов Роман Владимирович
|Президент
|Торговый дом «Аскона»
|
|Криворот Илья Александрович
|Генеральный директор
|«Республика»
|
|Нестеренко Владимир Михайлович
|Генеральный директор
|Аптечная сеть 36,6
|
|Титов Антон Михайлович
|Генеральный директор
|Группа компаний «Обувь России»
|
|Федоров Алексей Владимирович
|Управляющий партнер
|ГК «220 Вольт»
|
|Филиппов Александр Павлович
|Генеральный директор
|Аптечная сеть «Ригла»
|Транспорт
|1
|Василенко Михаил Михайлович
|Генеральный директор
|Международный аэропорт Шереметьево
|2
|Бисембаева Алина Маратовна
|Генеральный директор
|«Аэроэкспресс»
|3
|Валентик Вячеслав Борисович
|Генеральный директор
|«РЖД Логистика»
|4
|Воронович Виктор Казимирович
|Генеральный директор
|Федеральная грузовая компания
|5
|Гончаров Константин Анатольевич
|Генеральный директор
|Грузовая компания «Новотранс»
|6
|Савушкин Роман Александрович
|Генеральный директор
|«Восток1520»
|7
|Федоров Игорь Петрович
|Генеральный директор управляющей компании
|UCL Holding
|8
|Исурин Александр Иосифович
|Президент
|Транспортная группа Fesco
|9
|Шпаков Валерий Васильевич
|Генеральный директор
|Новая перевозочная компания
|10
|Калетин Сергей Владимирович
|Президент
|«СГ-транс»
|Фармацевтика
|1
|Морозов Дмитрий Валентинович
|Генеральный директор
|BIOCAD
|2
|Младенцев Андрей Леонидович
|Генеральный директор
|Группа компаний Alium
|3
|Ефимов Дмитрий Валерьевич
|Генеральный директор
|«Нижфарм» (группа Stada)
|4
|Монж Оксана Анатольевна
|Генеральный директор «Санофи» в Евразийском регионе
|«Санофи Россия»
|5
|Музяев Вадим Геннадиевич
|Президент
|«Протек»
|6
|Родионов Петр Петрович
|Генеральный директор
|«Герофарм»
|7
|Гаве Жером
|Управляющий директор компании «Сервье» в России и странах ЕАЭС
|«Сервье»
|8
|Кузин Александр Владимирович
|Генеральный директор
|«НоваМедика»
|9
|Панарина Ирина Викторовна
|Генеральный директор
|«АстраЗенека»
|10
|Христенко Владимир Викторович
|Президент
|«Нанолек»
|
|Погребинский Дмитрий Борисович
|Генеральный директор
|«ЦВ Протек»
|УК в финансовом секторе
|1
|Кривошеева Ирина Владимировна
|Генеральный директор
|УК «Альфа-Капитал»
|2
|Бусаров Игорь Геннадьевич
|Генеральный директор
|УК «Система Капитал»
|3
|Зайцева Екатерина Александровна
|Генеральный директор
|Управляющая компания «Регион Эссет Менеджмент»
|Финансовый сектор
|1
|Малиновский Алексей Владимирович
|Генеральный директор
|MasterCard
|2
|Судариков Сергей Николаевич
|Партнер, председатель cовета директоров
|Группа компаний «Регион»
|3
|Потапов Владимир Михайлович
|Председатель совета директоров
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|4
|Бугаенко Дмитрий Витальевич
|Управляющий партнер
|ИК «Велес Капитал»
|5
|Денисов Юрий Олегович
|Председатель правления
|Московская биржа
|6
|Теплов Олег Владимирович
|Генеральный директор
|«ВЭБ Инновации»
|7
|Михасенко Олег Владимирович
|Президент—председатель правления
|Финансовая группа БКС
|8
|Ивантер Дмитрий
|Генеральный директор
|«ВТБ Лизинг»
|9
|Менжинский Сергей Юрьевич
|Председатель совета директоров
|Инвестиционная компания «Регион»
|10
|Петелина Екатерина Владимировна
|Генеральный директор
|Visa Russia
|
|Агаджанов Максим Анатольевич
|Генеральный директор
|«Газпромбанк Лизинг»
|
|Бабаев Руслан Эрнестович
|Сопредседатель правления
|Renaissance Capital Limited
|
|Бычков Александр Петрович
|Президент, генеральный директор
|ИК «Русс-Инвест»
|
|Вышлова Анна Александровна
|Сопредседатель правления
|ИК «Ренессанс Капитал»
|
|Филатов Дмитрий Александрович
|Президент
|Sistema Venture Capital
|Химическая промышленность
|1
|Конов Дмитрий Владимирович
|Председатель правления
|«СИБУР Холдинг»
|2
|Гурьев Андрей Андреевич
|Генеральный директор, председатель правления
|«ФосАгро»
|3
|Нечаев Игорь Евгеньевич
|Генеральный директор
|МХК «ЕвроХим»
|4
|Осипов Дмитрий Васильевич
|Генеральный директор
|«Уралкалий»
|5
|Куницкий Владимир Яковлевич
|Генеральный директор (президент)
|«Акрон»
|6
|Рёриг Кристоф Дитер
|Глава BASF в России и СНГ
|BASF
|7
|Даут Владимир Александрович
|Генеральный директор
|«Метафракс»
|8
|Шаблинский Анатолий Александрович
|Генеральный директор
|«Воскресенские минеральные удобрения»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Рашевский Владимир Валерьевич
|Генеральный директор
|Сибирская угольная энергетическая компания
|2
|Ковальчук Борис Юрьевич
|Генеральный директор
|«Интер РАО»
|3
|Муров Андрей Евгеньевич
|Председатель правления
|ФСК ЕЭС
|4
|Шароватов Дмитрий Вячеславович
|Председатель правления—генеральный директор
|Башкирская электросетевая компания
|5
|Синютин Петр Алексеевич
|Генеральный директор
|МОЭСК
|6
|Курзаев Павел Анатольевич
|Генеральный директор
|ГК «Российские коммунальные системы»
|7
|Шахрай Игорь Степанович
|Генеральный директор
|«Хевел»
|8
|Чернявская Юлия Борисовна
|Управляющий директор
|«ЭнергосбыТ Плюс»