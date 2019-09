1000 лучших менеджеров России-2019

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Бобровников Борис Леонидович Генеральный директор КРОК 2 Баланова Светлана Евгеньевна Генеральный директор (CEO) IBS 3 Шушкин Дмитрий Юрьевич Генеральный директор «ABBYY Россия» 4 Жуков Олег Васильевич Вице-президент Oracle 5 Генс Филипп Георгиевич Президент Группа компаний ЛАНИТ 6 Хасьянова Гульнара Шамильевна Генеральный директор «Микрон» 7 Соловьева Юлия Дмитриевна Директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA «Google Россия» 8 Кузюк Максим Вадимович* Генеральный директор РТИ 9 Макаров Алексей Петрович Основатель и председатель совета директоров АТОЛ 10 Монин Роман Валерьевич Генеральный директор «Логитек» Гариев Вячеслав Анатольевич Генеральный директор компании Инновационный центр «Ай-Теко» Дмитриев Николай Николаевич Президент Konica Minolta Business Solutions Russia Дубин Михаил Андреевич Председатель совета директоров Центр развития перспективных технологий Кузьмичев Андрей Юрьевич Первый заместитель генерального директора RU-CENTER Group Лящ Михаил Юрьевич Президент Группа компаний «Компьюлинк» Оселедько Сергей Леонидович Партнер Notamedia Паньков Борис Валерьевич Генеральный директор OMNICOMM Коммерческие банки 1 Верхошинский Владимир Вячеславович Главный управляющий директор Альфа-банк 2 Руденко Дмитрий Васильевич Президент—председатель правления Почта-банк 3 Поляков Илья Андреевич Председатель правления Росбанк 4 Филатов Илья Валентинович Председатель правления МТС-банк 5 Чубарь Владимир Александрович Председатель правления Московский кредитный банк 6 Монин Сергей Александрович Председатель правления Райффайзенбанк 7 Фрадков Петр Михайлович Председатель банка Промсвязьбанк 8 Чижевский Илья Петрович Президент ОТП-банк 9 Поляков Михаил Вячеславович Председатель правления Нордеа-банк 10 Андресов Юрий Николаевич Председатель правления банка Банк «Хоум Кредит» Левченко Алексей Валерьевич Председатель правления КБ Ренессанс Кредит Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Шамолин Михаил Валерьевич Президент, председатель правления Segezha Group Машиностроение 1 Хряпов Тимофей Владимирович Генеральный директор Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» 2 Липа Кирилл Валерьевич Генеральный директор «Трансмашхолдинг» 3 Никипелов Андрей Владимирович Генеральный директор «Атомэнергомаш» 4 Воробьев Дмитрий Борисович Генеральный директор «Объединенные машиностроительные заводы» 5 Панков Андрей Евгеньевич Генеральный директор «Рено Россия» 6 Горбунов Андрей Валериевич Президент—генеральный директор «Автотор Холдинг Менеджмент» Дыбко Кирилл Владимирович Исполнительный директор, заместитель генерального директора по финансам и инвестициям Группа «Кронштадт» Медиабизнес 1 Молибог Николай Петрович Генеральный директор Холдинг РБК 2 Муругов Вячеслав Александрович Генеральный директор «СТС Медиа» 3 Кочетков Сергей Михайлович Первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» 4 Герасимов Владимир Владимирович Первый заместитель генерального директора—исполнительный директор Международная информационная группа «Интерфакс» 5 Бергер Михаил Львович Генеральный директор ГК «Румедиа (BusinessFM-BFM-Radio Chocolate) 6 Новиков Руслан Юрьевич Генеральный директор «Аргументы и факты» 7 Слащева Юлиана Юрьевна Председатель правления Киностудия «Союзмультфильм» 8 Веселкова Екатерина Александровна Генеральный директор Газпром-Медиа 9 Доронов Илья Алексеевич Управляющий директор телеканала РБК РБК-ТВ 10 Молодцов Игорь Николаевич Генеральный директор Редакция газеты «Советский спорт» Абрамов Андрей Александрович Генеральный директор Сибирская Медиа Группа Болтянский Борис Александрович Генеральный директор Право.ru (Правовые новости) Емельянов Роман Александрович Генеральный директор Европейская медиагруппа (ЕМГ) Жигалова-Озкан* Марина Александровна Генеральный директор The Walt Disney Company CIS LLC Ипатова Ирина Юрьевна Генеральный продюсер «Авторадио» Карпенко Елена Александровна Директор телеканала ЧЕ! ТВ «Дарьял» Кожевников Михаил Юрьевич Президент Управляющая компания «Просвещение» Костин Юрий Алексеевич Генеральный директор «ГПМ Радио» Куликова Валентина Анатольевна Первый заместитель генерального директора Телекомпания «Пятница» Лавров Григорий Николаевич Генеральный директор «Медиа Альянс» Новиков Сергей Викторович Генеральный директор «Спорт-Экспресс» Паскина Ольга Александровна Генеральный директор Национальная Медиа Группа Рожков Анатолий Анатольевич Директор медиапроектов Mail.ru Group Тюлин Владимир Владимирович Генеральный директор МИЦ «Известия» Чеканов Виктор Юрьевич Генеральный директор МЕГОГО Щербаков Федор Николаевич Генеральный директор «ФестМедиаИнвест» (медиахолдинг 1stMediaInvest) Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Шевелев Александр Анатольевич Генеральный директор «Северсталь Менеджмент» 2 Шиляев Павел Владимирович Генеральный директор Магнитогорский металлургический комбинат 3 Сафин Денис Галялхакович Генеральный директор Загорский трубный завод 4 Ерёмина Наталья Константиновна Председатель правления, член совета директоров Объединенная металлургическая компания 5 Коржов Олег Викторович Генеральный директор «Мечел» 6 Несис Виталий Натанович Главный исполнительный директор «Полиметалл» Многопрофильные холдинги 1 Дубовсков Андрей Анатольевич Президент «АФК Система» 2 Авдеев Роман Иванович Председатель совета директоров Концерн «Россиум» 3 Елинсон Андрей Михайлович Управляющий партнер А1 4 Ходоровский Михаил Яковлевич Генеральный директор Группа «Синара» 5 Илиопуло Андрей Андреевич Президент Управляющая компания группы «Новард» Онлайн-платформы 1 Жуков Михаил Александрович Генеральный директор HeadHunter 2 Правдивый Владимир Анатольевич Генеральный директор «Авито» 3 Гришаков Максим Петрович Генеральный директор «Яндекс.Маркет» 4 Осин Михаил Марсельевич Генеральный директор Ozon.travel 5 Аракелян Арам Ашотович Генеральный директор «Сити-Мобил» 6 Емельянов Антон Андреевич Генеральный директор Единая электронная торговая площадка Производство потребительских товаров 1 Жаданов Александр Николаевич Генеральный директор ИДС «Боржоми» 2 Раммохан Ашок Президент Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России» 3 Родионов Александр Анатольевич Генеральный директор «Мон`дэлис Русь», группа Mondelez International 4 Шпаков Дмитрий Александрович Президент AB InBev Efes 5 Пастушка Яцек Кшиштоф Президент Пивоваренная компания «Балтика» 6 Клишо Сергей Валерьевич Генеральный менеджер «Сони Электроникс» 7 Борисенко Александр Александрович Генеральный директор «Камышинский текстиль» 8 Данилин Роман Анатольевич Генеральный директор Жировой комбинат (ГК «Русагро») Профессиональные услуги 1 Ивлев Александр Владимирович Управляющий партнер EY по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии EY 2 Федоров Валерий Валерьевич Генеральный директор Всероссийский центр изучения общественного мнения 3 Баранников Андрей Петрович Генеральный директор SPN Communications 4 Минченко Евгений Николаевич Президент Minchenko Consulting 5 Соломон Николай Иосифович Генеральный директор Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 6 Шапигузов Сергей Михайлович Президент, управляющий партнер ФБК Grant Thornton 7 Фадеева Елена Николаевна Генеральный директор FleishmanHillard Vanguard 8 Терехов Денис Эдуардович Управляющий партнер Социальные сети 9 Шнайдер Ульф Генеральный директор и учредитель Schneider Group 10 Поляков Олег Вячеславович Президент Dentsu Aegis Network Березнюк Илья Александрович Управляющий партнер Agro and Food Communications Борисов Константин Андреевич Генеральный директор «Саппорт Партнерс Ки Пи Ай» Виноградов Владимир Геннадьевич Генеральный директор Pro-Vision Communications Гермерсхаузен Михаэль Генеральный директор «Антал Раша» Глазова Лилия Ильдаровна Генеральный директор PR News Горохова Екатерина Юрьевна Генеральный директор «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» Григорьева Мария Александровна Управляющий директор (CEO) «Аксенчер» Дашевская Ольга Аркадьевна Старший партнер Коммуникационное агентство PR Inc. Демидов Александр Михайлович Генеральный директор (СЕО) GfK Дмитриева Наталья Викторовна Генеральный директор «ГПМ-Диджитал» Долякова Татьяна Владимировна Основатель, генеральный директор ProPersonnel Казанский Николай Владиславович Управляющий партнер Colliers International Клейменичева Светлана Сергеевна Глава филиала, директор по маркетингу и операционной деятельности Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (ранее в России — Goltsblat BLP) Козлова Нина Андреевна Генеральный директор, управляющий партнер «ФинЭкспертиза» Костыра Анна Николаевна Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Deloitte Legal Кремер Алена Игоревна Управляющий партнер DPG Russia Лапушкина Мария Вадимовна Генеральный директор IMHO Лащевский Вячеслав Викторович Председатель совета директоров Коммуникационная группа АГТ / AGT Литинецкая Мария Александровна Управляющий партнер «Метриум» Маслов Михаил Александрович Генеральный директор Ketchum («Кетчум Маслов») Оганджанян Александр Размикович Президент TWIGA Communication Group Писарский Игорь Владимирович Председатель совета директоров Коммуникационное агентство Р.И.М. Розин Марк Вадимович Генеральный директор «ЭКОПСИ Консалтинг» Сидоренко Валерий Геннадьевич Генеральный директор Digital-агентство «Интериум» Симонов Михаил Юрьевич Президент Silver Mercury Слагода Сергей Константинович Управляющий партнер, адвокат Адвокатское бюро «S&K Вертикаль» Ступников Владимир Викторович Президент iMARS Communications Тышковский Роман Александрович Управляющий партнер Odgers Berndtson Фомина Алена Владимировна Генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Связь и телекоммуникации 1 Лацанич Василь Игоревич Генеральный директор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Корня Алексей Валерьевич Председатель правления—президент МТС 3 Вермишян Геворк Арутюнович Генеральный директор «МегаФон» 4 Эмдин Сергей Владимирович Генеральный директор Tele2 5 Подгузов Николай Радиевич Генеральный директор «Почта России» 6 Кравцов Роман Васильевич Генеральный директор Компания «ТрансТелеКом» 7 Васильев Евгений Сергеевич Генеральный директор «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) 8 Чуб Александр Витальевич Президент группы компаний Группа компаний «Русские башни» 9 Горбунова Наталья Валерьевна Генеральный директор «НТВ-Плюс» 10 Кузнецов Павел Владиславович Генеральный директор Московская городская телефонная сеть Вахтин Александр Александрович Соучредитель Телеком-Биржа Кузяев Андрей Равелевич Президент «ЭР-Телеком Холдинг» Сельское хозяйство 1 Басов Максим Дмитриевич Генеральный директор Группа компаний «Русагро» 2 Недужко Андрей Михайлович Генеральный директор Агрохолдинг «Степь» 3 Михайлов Сергей Игоревич Генеральный директор Группа «Черкизово» 4 Гидирим Патрик Джордж Управляющий директор Группа компаний «АгроТерра» 5 Мак Фарлан Стефан Гэвин Теодор Генеральный директор Группа компаний «РЗ Агро» 6 Клюка Константин Олегович Генеральный директор АПХ «Промагро» Сервис 1 Бабаев Роман Юрьевич Генеральный директор Профессиональный футбольный клуб ЦСКА 2 Брусилова Елена Анатольевна Президент Группа компаний «Медси» 3 Прянишников Николай Николаевич Генеральный директор World Class 4 Островский Александр Юрьевич Генеральный директор, основатель компании «Инвитро» 5 Полякова Раиса Тельмановна Генеральный директор KFC в России и СНГ Yum! Brands (KFC) 6 Ползиков Максим Станиславович Генеральный директор и партнер «Джи Групп» (Ginza Project Moscow) 7 Хованец Ян Эммануель Генеральный менеджер Swissotel Krasnye Holmy 8 Овчинников* Василий Владимирович Генеральный директор «Мосгортур» 9 Чернин Максим Борисович Председатель совета Директоров, управляющий партнер Медицинская компания «Доктор рядом» 10 Сергеев Дмитрий Александрович СЕО «Париматч Россия» (БЕТРИНГ) Зайцев Александр Вячеславович Генеральный управляющий Maison Dellos Мархотин Виктор Николаевич Генеральный директор Туроператор «Финам» Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав Вадимович Президент Корпорация «Ростик Групп» Хван Вячеслав Робертович Генеральный директор Бизнес-Недвижимость Шпильман Феликс Михайлович CEO Ostrovok.ru Страхование 1 Волков Михаил Юрьевич Генеральный директор «Ингосстрах» 2 Скворцов Владимир Юрьевич Генеральный директор «Альфастрахование» 3 Раковщик Дмитрий Григорьевич Генеральный директор «РЕСО-Гарантия» 4 Тихонова Майя Александровна Генеральный директор Страховая компания «Согласие» 5 Йордан Борис Алексеевич Президент Группа «Ренессанс страхование» 6 Гальперин* Геннадий Аронович Генеральный директор СК «ВТБ Страхование» 7 Руденко Алексей Викторович Генеральный директор, председатель правления компании Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 8 Овсяницкий Олег Сергеевич Генеральный директор Страховой дом ВСК 9 Руденко Дмитрий Федорович Генеральный директор «Абсолют Страхование» 10 Черников Владимир Владимирович Генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь» Мартьянова Надежда Васильевна Генеральный директор СГ МАКС Строительство 1 Поселёнов Павел Александрович Президент «Инград» 2 Молчанов Андрей Юрьевич Генеральный директор, председатель совета директоров Группа ЛСР 3 Скороход Михаил Анатольевич Президент «Евроцемент груп» 4 Становова Валентина Степановна Генеральный директор Capital Group 5 Щербина Геннадий Филиппович Генеральный директор Группа «Эталон» 6 Борисенко Антон Владимирович Генеральный директор «Сити-XXI век» 7 Неретин Максим Сергеевич Генеральный директор Aurora group Торговля 1 Шехтерман Игорь Владимирович Главный исполнительный директор X5 Retail Group 2 Фернандес Энрике Главный исполнительный директор Группа «М.Видео-Эльдорадо» 3 Чирахов Владимир Санасарович Генеральный директор ГК «Детский мир» 4 Смыков Тихон Демидович Генеральный директор Inventive Retail Group 5 Соколова Алла Вадимовна Генеральный директор «Мэри Кэй» 6 Реми Франсуа Генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» 7 Шульгин Александр Александрович Генеральный директор Ozon 8 Льюис Стивен Управляющий директор «М.Видео» 9 Беляков Сергей Сергеевич Генеральный директор «Дикси» 10 Ли Сергей Анатольевич Управляющий директор «Эльдорадо» Богомолова Елена Владимировна Генеральный директор «Концепт Груп» Гуськова Оксана Александровна Президент «Связной» Ершов Роман Владимирович Президент Торговый дом «Аскона» Криворот Илья Александрович Генеральный директор «Республика» Нестеренко Владимир Михайлович Генеральный директор Аптечная сеть 36,6 Титов Антон Михайлович Генеральный директор Группа компаний «Обувь России» Федоров Алексей Владимирович Управляющий партнер ГК «220 Вольт» Филиппов Александр Павлович Генеральный директор Аптечная сеть «Ригла» Транспорт 1 Василенко Михаил Михайлович Генеральный директор Международный аэропорт Шереметьево 2 Бисембаева Алина Маратовна Генеральный директор «Аэроэкспресс» 3 Валентик Вячеслав Борисович Генеральный директор «РЖД Логистика» 4 Воронович Виктор Казимирович Генеральный директор Федеральная грузовая компания 5 Гончаров Константин Анатольевич Генеральный директор Грузовая компания «Новотранс» 6 Савушкин Роман Александрович Генеральный директор «Восток1520» 7 Федоров Игорь Петрович Генеральный директор управляющей компании UCL Holding 8 Исурин Александр Иосифович Президент Транспортная группа Fesco 9 Шпаков Валерий Васильевич Генеральный директор Новая перевозочная компания 10 Калетин Сергей Владимирович Президент «СГ-транс» Фармацевтика 1 Морозов Дмитрий Валентинович Генеральный директор BIOCAD 2 Младенцев Андрей Леонидович Генеральный директор Группа компаний Alium 3 Ефимов Дмитрий Валерьевич Генеральный директор «Нижфарм» (группа Stada) 4 Монж Оксана Анатольевна Генеральный директор «Санофи» в Евразийском регионе «Санофи Россия» 5 Музяев Вадим Геннадиевич Президент «Протек» 6 Родионов Петр Петрович Генеральный директор «Герофарм» 7 Гаве Жером Управляющий директор компании «Сервье» в России и странах ЕАЭС «Сервье» 8 Кузин Александр Владимирович Генеральный директор «НоваМедика» 9 Панарина Ирина Викторовна Генеральный директор «АстраЗенека» 10 Христенко Владимир Викторович Президент «Нанолек» Погребинский Дмитрий Борисович Генеральный директор «ЦВ Протек» УК в финансовом секторе 1 Кривошеева Ирина Владимировна Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» 2 Бусаров Игорь Геннадьевич Генеральный директор УК «Система Капитал» 3 Зайцева Екатерина Александровна Генеральный директор Управляющая компания «Регион Эссет Менеджмент» Финансовый сектор 1 Малиновский Алексей Владимирович Генеральный директор MasterCard 2 Судариков Сергей Николаевич Партнер, председатель cовета директоров Группа компаний «Регион» 3 Потапов Владимир Михайлович Председатель совета директоров «ВТБ Капитал Управление активами» 4 Бугаенко Дмитрий Витальевич Управляющий партнер ИК «Велес Капитал» 5 Денисов Юрий Олегович Председатель правления Московская биржа 6 Теплов Олег Владимирович Генеральный директор «ВЭБ Инновации» 7 Михасенко Олег Владимирович Президент—председатель правления Финансовая группа БКС 8 Ивантер Дмитрий Генеральный директор «ВТБ Лизинг» 9 Менжинский Сергей Юрьевич Председатель совета директоров Инвестиционная компания «Регион» 10 Петелина Екатерина Владимировна Генеральный директор Visa Russia Агаджанов Максим Анатольевич Генеральный директор «Газпромбанк Лизинг» Бабаев Руслан Эрнестович Сопредседатель правления Renaissance Capital Limited Бычков Александр Петрович Президент, генеральный директор ИК «Русс-Инвест» Вышлова Анна Александровна Сопредседатель правления ИК «Ренессанс Капитал» Филатов Дмитрий Александрович Президент Sistema Venture Capital Химическая промышленность 1 Конов Дмитрий Владимирович Председатель правления «СИБУР Холдинг» 2 Гурьев Андрей Андреевич Генеральный директор, председатель правления «ФосАгро» 3 Нечаев Игорь Евгеньевич Генеральный директор МХК «ЕвроХим» 4 Осипов Дмитрий Васильевич Генеральный директор «Уралкалий» 5 Куницкий Владимир Яковлевич Генеральный директор (президент) «Акрон» 6 Рёриг Кристоф Дитер Глава BASF в России и СНГ BASF 7 Даут Владимир Александрович Генеральный директор «Метафракс» 8 Шаблинский Анатолий Александрович Генеральный директор «Воскресенские минеральные удобрения» Энергетика и топливный комплекс 1 Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор Сибирская угольная энергетическая компания 2 Ковальчук Борис Юрьевич Генеральный директор «Интер РАО» 3 Муров Андрей Евгеньевич Председатель правления ФСК ЕЭС 4 Шароватов Дмитрий Вячеславович Председатель правления—генеральный директор Башкирская электросетевая компания 5 Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор МОЭСК 6 Курзаев Павел Анатольевич Генеральный директор ГК «Российские коммунальные системы» 7 Шахрай Игорь Степанович Генеральный директор «Хевел» 8 Чернявская Юлия Борисовна Управляющий директор «ЭнергосбыТ Плюс»