Кованое дерево в память о «Зимней вишне» передумали ставить в Новокузнецке

Вишневое дерево, выкованное Ульяновской гильдией кузнецов в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня», установят на территории Знаменского собора в Кемерово. Об этом «Сибдепо» сообщил руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровского епархиального управления Кузбасской митрополии Вячеслав Ланский.

Как рассказал представитель РПЦ, место для установки монумента выбрали родственники погибших на пожаре в торговом центре. Монумент займет место справа от входа в собор, где сейчас обустроена «альпийская горка». Для установки вишневого дерева понадобится демонтаж железных лебедей. По словам господина Ланского, памятник будет установлен до зимы.

Напомним, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев говорил, что кованое дерево установят в Национальном аэромобильном центре подготовки горноспасателей в Новокузнецке в 2020 году. По его словам, решение принято после согласования с родственниками погибших. После этого жители Кузбасса начали собирать подписи под петицией с просьбой вернуть вишневое дерево в Кемерово. Петиция была адресована региональным властям. Обращение подписали около 1000 человек.

Как сообщалось, дерево выполнено в технике художественной ковки высотой около 4,5 м. С постаментом монумент весит около 7 т. Кузнецы со всего мира делали для него веточки-вишенки длиной 200-250 мм и диаметром ягод 40-45 мм из разных материалов — стекла, керамики и дерева. Автор проекта — художник-кузнец из Ульяновска, руководитель регионального отделения союза кузнецов Александр Романов.

О судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев