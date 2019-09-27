Кованое дерево в память о погибших в «Зимней вишне» просят поставить в Кемерово

Жители Кузбасса собирают подписи под петицией с просьбой вернуть в Кемерово вишневое дерево, выкованное в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Петиция, опубликованная на портале change.org, адресована региональным властям. К моменту публикации новости обращение подписали более 200 человек.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что кованое дерево установят в Национальном аэромобильном центре подготовки горноспасателей в Новокузнецке в 2020 году. По его словам, решение принято после согласования с родственниками погибших.

«Люди из многих уголков России, приезжая в наш город, хотят посетить это место и помянуть тех, кого не смогла защитить наша система. Прошу рассмотреть вопрос об установке памятника именно в память об этом страшном событии, именно в Кемерово недалеко от "Парка ангелов". Именно это дерево показывает, как едины мы перед лицом общей беды. Именно вишенки, выкованные со слезами на глазах, а не сосны, выращенные как товар, символизируют нашу скорбь»,— говорится в петиции.

Вишневое дерево, выкованное Ульяновской гильдией кузнецов, выполнено в технике художественной ковки высотой около 4,5 м. С постаментом монумент весит около 7 т. Кузнецы со всего мира делали для него веточки-вишенки длиной 200-250 мм и диаметром ягод 40-45 мм из разных материалов — стекла, керамики и дерева. Автор проекта — художник-кузнец из Ульяновска, руководитель регионального отделения союза кузнецов Александр Романов.

О том, как начинался суд над предполагаемыми виновниками массовой гибели людей в «Зимней вишне», читайте в материале “Ъ”.

Юрий Зуев