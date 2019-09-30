Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку

Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев. Источники РБК утверждали, что господин Левченко будет отправлен в отставку осенью в ходе ротации губернаторского корпуса. На рейтинге губернатора сказалась ситуация с паводками в регионе.

По словам господина Добродеева, иркутский губернатор недавно посещал Москву, где проводил встречи в аппарате президента. «Никаких разговоров на эту тему (отставки.— “Ъ”) вообще не поднимали. Кто-то опять пытается выдать желаемое за действительное»,— сказал он, отметив, что досрочную отставку главе региона прочат не в первый раз.

Полномочия господина Левченко как губернатора Иркутской области истекают в 2020 году. Губернатором глава иркутского областного комитета КПРФ стал осенью 2015 года, победив на выборах действующего на тот момент главу региона Сергея Ерощенко.

Напомним, летом в Иркутской области произошло две волны паводка, в результате которых погибли 25 человек, всего в зоне подтопления оказалось более 17 тыс. домов. Суммарный ущерб составил около 35 млрд руб. Регион трижды посетил президент РФ Владимир Путин. Во время поездок глава государства критиковал работу властей по устранению последствий наводнения.