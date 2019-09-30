«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра

Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах. Ранее “Ъ” сообщал, что ЦБ зафиксировал рост мошеннических звонков банковским клиентам с подменой номера кредитной организации.

«Основным источником информации для банковских мошенников являются базы ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства. Например, информация операторов парковки доступна через платные сервисы в Telegram-ботах»,— сказал собеседник агентства. По его словам, мошенники особенно интересуются клиентами банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.

По мнению коммерческого директора SafeTech (резидента фонда «Сколково») Дарьи Верестниковой, снизить риск мошеннических операций можно в случае отказа от sms и push-уведомлений для подтверждения операций в дистанционных каналах. Она отметила, что для этого стоит использовать мобильную аутентификацию и подпись в смартфоне.

Напомним, По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России, который знает лишь о «капле в море» мошенничеств. Участники рынка ждут от регулятора «единого решения». Пока его нет, но в ЦБ обещают начать борьбу по нескольким направлениям, включая создание актуальной базы телефонных номеров операторов связи.

Подробнее — в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».