Легкоатлетка Сидорова получила золото в ЧМ по легкой атлетике по прыжкам с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова получила золотую медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике. Ее результат — 4,95 м.

Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4,90), третье — гречанка Екатерини Стефаниди (4,85).

Российская спортсменка получила первую медаль российской команды на ЧМ. Эта победа для нее стала первой в карьере.

Соревнования проходят в Дохе (Катар) и завершатся 6 октября. Всего будет разыграно 49 комплектов наград. В заявку на мировое первенство вошли 30 российских легкоатлетов, которые по причине дисквалификации национальной федерации выступают в нейтральном статусе.

Подробнее о чемпионате — в материале “Ъ” «Сборная России нацелилась на свою высоту».