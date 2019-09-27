Сборная России нацелилась на свою высоту

На открывающемся сегодня в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике сборная России, главная жертва допингового кризиса, как и на предыдущем первенстве, будет замаскирована под аббревиатурой ANA, обозначающей команду «допущенных нейтральных атлетов», а ее состав при всем желании полным и боевым не назовешь. Впрочем, несмотря на потери, небольшую стопку медалей она в Дохе завоевать способна. И, может быть, даже способна превзойти лондонский результат двухлетней давности, когда к золотой медали остающейся по-прежнему почти неуязвимой прыгуньи в высоту Марии Ласицкене добавила пять серебряных.

Катарский чемпионат — формально чуть ли не главное спортивное событие всего года, учитывая статус вида,— довольно просто позиционировать. Очень долго — целое десятилетие — легкая атлетика могла считать себя великой счастливицей. Для любого спортивного жанра с точки зрения востребованности хорошо, когда в нем есть персонаж-«магнит», приковывающий в силу харизмы, яркости внимание даже тех, кто в тонкости жанра не посвящен. Легкой атлетике с таким персонажем повезло: в мировом спорте фигуры ярче, чем спринтер из Ямайки Усейн Болт, устанавливавший феноменальные мировые рекорды, устраивавший после забегов шоу-представления, кажется, не было. Болт ушел после предыдущего, лондонского, чемпионата мира. И теперь, конечно, все, кто освещает легкую атлетику, ищут того, кто может заполнить вакуум, превратиться в новый «магнит». Американец Ноа Лайлз, специализирующийся в том же спринтерском блоке, что и Болт, и уже подбирающийся к его цифрам? Тоже молодой норвежец Карстен Вархольм, который нацелился на один из старейших мировых рекордов — Кевина Янга на барьерной 400-метровке, держащийся с 1992 года? Голландка Сифан Хассан, умудряющаяся совмещать несовместимое — одинаково здорово бегать дистанции в гигантском диапазоне от 1500 м до 10 000 м? Ну или прыгунья в высоту Мария Ласицкене, доминирующая в своей дисциплине уже несколько лет?

Ласицкене на этом чемпионате будет представлять команду, которая в отчетах Международной федерации легкой атлетики (IAAF) обозначается еле заметным белым флажком и аббревиатурой ANA, расшифровывающейся как «допущенные нейтральные атлеты». Под ней маскируется сборная России, первая — еще 2015 года — жертва допингового кризиса. Накануне этого чемпионата мира IAAF уже в 12-й раз пролонгировала отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а вместе с ним — и проблемы ее спортсменов, необходимость выступать под нейтральным флагом наименьшая из которых. Основная заключается в необходимости доказывать право на выступление хотя бы под ним. Допуск IAAF дает немногим. В Лондон приехали всего 19 российских легкоатлетов, в Доху — на десять больше, но в делегации не оказалось некоторых из тех, кто блеснул два года назад, взяв серебро первенства,— и как раз по причинам, надо полагать имеющим непосредственное отношение к кризису. Допуск не достался ни метателю молота Валерию Пронькину, ни ходоку Сергею Широбокову (рядом с ним на сборе однажды заметили пожизненно дисквалифицированного тренера Валерия Чегина), ни прыгуна в высоту Даниилу Лысенко (история с тем, как его пропуск допинг-тестов пытались объяснить фальшивой медсправкой, гремела в июне).

При этом нельзя сказать, будто бы потенциал катарского варианта отечественной команды стал пожиже. Не грандиозные, но и не эфемерные в суровых реалиях «нейтралитета» лондонские показатели — одно золото плюс пять серебряных наград — вполне могут считаться для нее ориентиром, планкой, которую при везении можно даже преодолеть.

Ну, допустим, про Марию Ласицкене нужно знать, что ее лучший прыжок в текущем летнем сезоне — 2,06 м — на 4 см превосходит лучшие прыжки ближайших преследовательниц — бельгийки Нафиссату Тиам и украинки Юлии Левченко. А 4 см — это в общем-то пропасть. А еще — что из дюжины летних стартов она проиграла только один, и то не самый престижный — в сентябрьской матчевой встрече сборных Европы и США в Минске. То есть она стопроцентный фаворит своих состязаний.

Других таких в сборной России нет. Но есть целая группа легкоатлетов, которые находятся в топе сезона в плане результатов, не на верхней строчке, но рядышком с ней. Даже вплотную — как, скажем, Илья Иванюк с Михаилом Акименко — представители той же дисциплины, что и Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Кроме них в команде под латинской аббревиатурой присутствуют вошедшая в список серебряных лондонских призеров прыгунья в длину Дарья Клишина, которая до чемпионата соревновалась мало, но бэкграунд которой подразумевает обязательную борьбу за призы, а также Сергей Шубенков, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами 2015 года, вторая — наряду с Ласицкене — бесспорная российская суперзвезда легкой атлетики трудного для нее периода. Шубенков на лондонском первенстве уступил ямайцу Омару Маклеоду, а хайлайтом этого лета был их поединок на турнире в Марокко в июне. Маклеод, проигрывая, зацепил россиянина, но тот, уже падая, все равно смог пересечь финишную черту впереди всех. Правда, жесткое падение вылилось в два месяца простоя, но не будет ничего удивительного, если к ключевому соревнованию Шубенков форму вернул.

Алексей Доспехов