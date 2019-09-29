Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции сбили неопознанный беспилотный летательный аппарат на границе с Сирией. Это произошло после того, как БЛА нарушил воздушное пространство Турции шесть раз. «(Аппарат) сбили два истребителя F-16, взлетевших с авиабазы Инджирлик»,— приводит AFP выдержку из сообщения турецкого Минобороны. Принадлежность БЛА неизвестна, заявили в военном ведомстве. Обломки беспилотника были обнаружены в провинции Килис.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании подготовки к военной операции в Сирии на востоке от Евфрата. Анкара намерена бороться с курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.
Вашингтон выступил против операции.
О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».
просмотров: 54850
просмотров: 44023
просмотров: 37879
просмотров: 37323
просмотров: 33545