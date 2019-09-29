В Афганистане похитили почти 20 наблюдателей на выборах

В Афганистане в провинции Парван были похищены восемь наблюдателей, которые отслеживали прошедшие президентские выборы, сообщает Tolo News. Также сообщается о похищении в этой же провинции еще девяти наблюдателей.

Полиция в Парване заявила, что их похитили талибы (движение «Талибан» запрещено в России). В «Талибане» не стали комментировать инцидент.

Выборы прошли в субботу. Их результат будет объявлен не ранее 19 октября.

С большой степенью вероятности можно предположить: либо состоится второй тур с участием действующего президента Ашрафа Гани и главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы, либо победа Ашрафа Гани будет зафиксирована уже в первом туре.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Афганского президента выбирали с опаской».