Посол РФ в Австрии поздравил Курца с победой его партии на парламентских выборах

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский поздравил бывшего канцлера Себастьяна Курца с победой его партии на досрочных парламентских выборах. «Можно поздравить лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного федерального правительства»,— заявил посол, ориентируясь на предварительные результаты.

«Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее планов»,— сказал господин Любинский.

Досрочные выборы в парламент проходят через четыре месяца после скандала, который привел к правительственному кризису. Была опубликована видеозапись разговора лидера Австрийская партия свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и функционера этой партии Иоганна Гуденуса с русскоговорящей девушкой, которая представлялась племянницей российского олигарха. Они обсуждали возможность тайного финансирования предвыборной кампании АПС.

Публикация скандального видео привела к отставке господина Штрахе с поста вице-канцлера. В результате скандала подал в отставку и господин Курц.

О выборах читайте в публикации “Ъ” «Постскандальное голосование».