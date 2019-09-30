Российские акции взлетели на дронах

Сентябрь стал первым за год успешным месяцем с точки зрения притока иностранных инвестиций в Россию. По данным EPFR, приток средств в фонды, ориентированные на российские акции, составил $80 млн. Рынки других развивающихся стран потеряли в сумме свыше $8,2 млрд инвестиций. Международные инвесторы осуществляют ребалансировку вложений после атаки дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о восстановлении спроса международных инвесторов на российский фондовый рынок. По оценке “Ъ”, основанной на отчете BofA Merrill Lynch (учитывает данные EPFR), объем средств, инвестированных в фонды российских акций за неполный месяц, закончившийся 25 сентября, составил $80 млн. Текущий результат — первый со знаком плюс с августа прошлого года, когда фондам удалось привлечь около $100 млн. В последующие 12 месяцев инвесторы в основном забирали деньги с российского рынка, суммарный отток из фондов превысил $2,8 млрд.

Уникальность текущего притока в том, что происходил он на фоне продолжающегося бегства инвесторов из фондов развивающихся стран. По данным EPFR, за минувший месяц фонды emerging markets потеряли более $8,2 млрд. За минувший месяц отток из фондов Китая составил $1,1 млрд, Индии — $221 млн, Бразилии — $213 млн. По словам управляющего инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимира Веденеева, развивающиеся рынки в целом не пользуются высоким спросом у глобальных инвесторов на фоне опасений замедления глобальной экономики и торговых войн. В минувший вторник во время выступления в ООН президент США Дональд Трамп снова раскритиковал китайскую торговую политику. На следующий день стало известно, что США могут ввести новые пошлины на импорт товаров из ЕС.

Восстановление интереса международных инвесторов к российскому фондовому рынку началось после атаки дронов на нефтезаводы Саудовской Аравии. Хотя ответственность за нападение взяла на себя группировка йеменских повстанцев-шиитов «Ансар Аллах», США обвинили в происшедшем Тегеран. Это повысило геополитические риски в регионе и вызвало распродажу на рынках развитых и развивающихся стран. «Началась давно назревавшая мини-ротация западными управляющими из акций роста в более недооцененные сектора. В первую очередь — нефтегаз,— отмечает старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили.— Российские акции в таком разрезе выглядят логичным инструментом для покупки». Тем более что они в числе наиболее недооцененных среди других развивающихся рынков. По данным Bloomberg, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли за 2019 год) на уровне 7 при среднем значении по развивающимся рынкам 15.

Еще одним последствием диверсии стало осознание уязвимости Саудовской Аравии, особенно на фоне конфликта США и Ирана. По словам главы управления фондовых операций УК ТФГ Равиля Юсипова, в такой диспозиции сил и рисков самым надежным поставщиком углеводородов выглядит Россия. «Переосмысление нового статуса России позволило всем допустить, что усиление санкционного давления со стороны США на РФ сейчас невозможно»,— отмечает господин Юсипов.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего притока инвестиций в Россию, величина которых во многом будет зависеть от результатов стартующих в октябре переговоров между США и Китаем. Стабильные цены на нефть и позитивный исход торговых переговоров, отмечает Владимир Веденеев, привлекут инвесторов на развивающиеся рынки в целом и на российский в частности.

Виталий Гайдаев